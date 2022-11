Signer un accord avec Macron pour arrêter les migrants par petits bateaux semblera facile

Le remède de Rishi

L’accord de RISHI Sunak avec le président Macron pour tenter d’arrêter les migrants par petits bateaux est le bienvenu dans la mesure où il va.

Bien sûr, il est difficile de payer aux Français 70 millions de livres supplémentaires, après avoir déjà déboursé une fortune pour les convaincre de surveiller leurs propres frontières.

Mais ce n’est pas une mince affaire d’avoir des officiers britanniques basés dans les salles de contrôle françaises, assurant que les patrouilles y agissent rapidement sur le renseignement et retiennent de plus en plus de bateaux.

À lui seul, cependant, cela semble loin de ce que les électeurs désireux de changer la donne recherchent.

Le Premier ministre doit être prêt à s’attaquer aux causes profondes de ce scandale de traite des êtres humains.

Comme la loi sur l’esclavage moderne, si mal rédigée, elle donne aux criminels albanais une excuse pour rester en Grande-Bretagne.

Et la loi sur les droits de l’homme, utilisée par une industrie d’avocats de gauche pour empêcher les arrivées illégales d’être expulsées et garantir les demandes d’asile ces dernières années.

M. Sunak sera hué par la gauche et sa branche audiovisuelle, la BBC.

Mais ce sont des étapes vitales. Signer un accord avec Macron ressemblera à la partie la plus facile.

Pot de fracturation

MÊME nous ne pensions pas que les conséquences de l’interdiction de la fracturation nous frapperaient si vite. Mais voici la folie de notre position maintenant :

Les conservateurs sont trop terrifiés par la controverse pour commencer l’exploration du gaz de schiste. Mais avec la coupure des livraisons russes à l’Europe, la Norvège veut une prime pour son gaz.

Donc, à la place, nous avons l’intention d’acheter – à des frais encore énormes et à un coût environnemental bien plus élevé – du gaz de schiste qui a été fracturé en Amérique puis liquéfié, en utilisant de grandes quantités d’énergie supplémentaire, pour être expédié à travers l’Atlantique.

Nous pourrions avoir notre propre industrie du schiste florissante, fournissant potentiellement du gaz britannique bon marché pendant des décennies et créant des milliers d’emplois. Mais les propagandistes écologistes, les NIMBY et les politiciens sans scrupules l’ont tué.

À moins que nous ne mettions fin à ce refus léthargique, complaisant et aveuglé d’investir et de construire, notre déclin national est inévitable.

Les délires écologiques

C’EST une statistique stupéfiante. Au cours des huit dernières années, la Chine a émis plus de CO2 dans l’atmosphère que la Grande-Bretagne au cours des 200 années écoulées depuis la révolution industrielle.

En voici un autre. Depuis 1990, les émissions de la Chine ont grimpé de 330 %. Les nôtres ont chuté de 45 %, bien plus que n’importe quelle grande économie.

Notre production n’est plus que de 1 % du total mondial. Comment les militants écologistes s’en sortent-ils en décrivant la Grande-Bretagne comme le méchant ?

Comment Just Stop Oil peut-il encore prétendre que la planète entière est condamnée par N’IMPORTE QUEL nouveau puits de pétrole en mer du Nord ? Pourquoi ne sont-ils pas collés en larmes à la route devant l’ambassade chinoise de Londres ? Ou à Pékin ?

Certains sont trop soumis au lavage de cerveau pour les faits. Pour d’autres, leur hystérie environnementale est un écran de fumée cynique.

Le véritable objectif est la révolution et le socialisme.