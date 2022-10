Signe que les visiteurs américains reviennent à Windsor après la levée de l’exigence ArriveCAN

Les visiteurs américains semblent revenir à Windsor, en Ontario, après l’assouplissement des restrictions frontalières COVID-19 ce mois-ci, selon certains propriétaires d’entreprise.

“Les Américains, quand ils viennent, ils passent généralement la nuit ici ou s’aventurent ensuite au casino. Donc, l’afflux de la clientèle américaine ici est excellent pour les affaires”, a déclaré Filip Rocca, copropriétaire du restaurant Mezzo et président de la ZAC de la rue Érié.

Rocca estime une hausse d’environ 10 à 15 % chez les clients américains.

Les propriétaires du restaurant El Mayor disent que les Américains représentent 40% de leur activité, il est donc très important de voir certains d’entre eux revenir le week-end.

“Nous revoyons toutes ces familles. Nous les voyons se réunir ici et choisir notre restaurant pour avoir cet endroit pour se réunir, et c’est le meilleur sentiment au monde. de revoir cela”, a déclaré la directrice Faith Abbas.

Le Canada a levé ses exigences concernant la vaccination contre le COVID-19 et l’utilisation de l’application ArriveCAN le 1er octobre. Les maires des villes frontalières avaient fait pression pour la fin des restrictions, affirmant que les règles nuisaient au tourisme.

Faith Abbas, directrice générale d’El Mayor, se réjouit du retour des visiteurs américains à Windsor. (Dale Molnar/CBC)

Caesars Windsor a déclaré à CBC que la suppression de ces mesures était une étape positive pour le casino.

“Nous constatons une augmentation du nombre d’invités américains, mais après deux ans et demi, nous prévoyons que de nombreux touristes américains mettront un certain temps à revenir dans notre ville”, a déclaré Susanne Tomkins, responsable des relations publiques et des communications, dans un communiqué.

Carolyn Brown, la gestionnaire du côté canadien du tunnel Détroit-Windsor, a déclaré à CBC News que le trafic avait augmenté de 7 000 véhicules depuis le début du mois, passant de 62 000 à 69 000.

Le côté américain du tunnel signale une augmentation de 74 % du nombre de véhicules voyageant de Detroit à Windsor par rapport à la même période l’an dernier, mais il est toujours en baisse de 15 % par rapport aux niveaux d’avant la pandémie.

Aucune des deux parties ne peut ventiler le nombre de véhicules américains par rapport aux véhicules canadiens.

“Votre dollar va plus loin au Canada”

Windsor n’est pas la seule ville à s’inquiéter du retour des visiteurs américains.

Le Festival de Stratford à Stratford, en Ontario, a récemment dépensé environ 50 000 $ pour une campagne de marketing à Detroit, Ann Arbor, Michigan, et Buffalo, New York, dans le but de faire revenir les spectateurs américains.

Une annonce d’une page entière a été publiée dans le Detroit Free Press le 5 octobre pour accueillir les visiteurs américains, leur rappelant que “ArriveCAN n’est plus nécessaire” et que “votre dollar va plus loin au Canada”.

“Nous avions entendu dire qu’il y avait une perception que l’application ArriveCAN était un obstacle au franchissement de la frontière”, a déclaré Michael Adams, directeur du marketing et du développement du public du festival. “Donc, dire à ces gens que la pièce du puzzle a maintenant été supprimée et que le processus est plus simple, était un message vraiment important pour nous.”

Adams a déclaré que 25% des activités du festival provenaient d’Américains. Lui et d’autres hommes d’affaires avec qui CBC s’est entretenu aimeraient voir la province ou l’agence de tourisme locale faire plus de publicité dans les États pour leur rappeler que les restrictions sont levées et que le dollar est plus fort.