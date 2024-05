Signe « extrêmement morbide » : une fillette de huit ans était une psychopathe

Santé





Une femme qui prétend avoir été diagnostiquée comme psychopathe a détaillé les signes révélateurs du trouble de la personnalité qu’elle présentait lorsqu’elle était enfant.

Une jeune femme, qui poste sous le pseudo @victhepatha donné un aperçu de l’état mental fascinant – et quelque peu terrifiant – qui affecte environ 1 pour cent des hommes et entre 0,3 et 0,7 pour cent des femmes, selon La psychologie aujourd’hui.

En Australie et dans d’autres pays occidentaux, les médecins ne diagnostiquent pas officiellement les psychopathes.

Au lieu de cela, le terme trouble de la personnalité antisociale (ASPD) est utilisé, les personnes diagnostiquées affichant souvent certains comportements associés à la psychopathie.

Une jeune femme, qui publie sous le pseudo @victhepath, a donné un aperçu du trouble de la personnalité.

Ceux-ci incluent un manque de sensibilité émotionnelle et d’empathie, l’impulsivité, le charme superficiel et l’insensibilité aux conséquences punitives.

Les scientifiques ont également découvert un lien entre ceux qui affichent des tendances psychopathes et un intérêt accru pour les contenus violents et dérangeants.

Dans le cas de Vic, elle estime que ses intérêts « extrêmement morbides » lorsqu’elle était enfant étaient un signe clé de son état mental, révélant qu’elle avait développé de sombres intérêts à seulement 8 ans.

« Quand j’étais enfant, j’étais vraiment passionnée par l’Holocauste, pas vraiment par la Seconde Guerre mondiale dans son ensemble, mais plus particulièrement par l’Holocauste », a-t-elle expliqué dans un communiqué. vidéo qui a été visionné plus de 5 millions de fois.

« Quand j’étais en troisième année, nous organisions un salon du livre à l’école et je me souviens avoir vu ce petit livre noir intitulé L’Holocauste et avoir été vraiment intrigué par celui-ci.

« Après cela, j’ai été tellement fasciné par le sujet. Même quand j’étais en huitième année, j’ai fait un voyage à Washington et j’ai choisi d’aller au Musée de l’Holocauste plutôt qu’au Smithsonian.

Vic, qui est diagnostiquée comme psychopathe, estime que ses intérêts « extrêmement morbides » lorsqu’elle était enfant étaient un signe clé de son état mental.

Victhepath/Tiktok

La jeune femme, qui a déclaré avoir reçu un diagnostic de « l’un des troubles ASPD les plus dangereux » après s’être livrée à une série d’actes « à risque », a déclaré que son deuxième intérêt particulier était les contes de fées de Grimm.

Le recueil d’histoires, écrit par les frères allemands Grimm Jacob et Wilhelm, contient certains des contes de fées les plus reconnaissables au monde – mais les versions originales comportaient souvent des rebondissements inquiétants qui ont depuis été supprimés.

« Ce n’est peut-être pas un choc après ma première admission… mais j’avais un énorme livre contenant tous les contes de fées originaux », a-t-elle déclaré.

« Ils sont extrêmement morbides, ils ne sont pas très PG comme les contes de fées qu’on lit actuellement.

«Je le lisais tout le temps.»

Elle a également révélé que ses autres intérêts lorsqu’elle était enfant étaient la famille Romanov, qui ont tous été assassinés par des soldats bolcheviques en 1917, la mythologie grecque et le Labrythin.

« Hunger Games est légèrement basé sur le Labrythin, l’idée de mettre des enfants dans l’arène jusqu’à ce qu’ils meurent », a-t-elle déclaré.

« Le dernier intérêt particulier concerne les empires aztèque et maya. J’étais vraiment très intrigué par toute cette histoire de sacrifice humain.

Ce n’est pas la première vidéo que Vic réalise détaillant les symptômes inhabituels qu’elle présente en raison de son statut de psychopathe.

Des études récentes suggèrent que jusqu’à 1 personne sur 22 pourrait être psychopathe. loreanto – stock.adobe.com

La jeune Américaine avait précédemment révélé qu’elle « ne pouvait pas ressentir la peur » et avait déclaré qu’elle avait du mal à maintenir une relation à long terme.

« Je suis vraiment superficielle par rapport aux personnes qui m’attirent, j’aime que les gars soient bien plus sexy que moi », a-t-elle déclaré.

Récent études ont suggéré que jusqu’à 1 personne sur 22 pourrait être psychopathe.

Un outil d’évaluation psychologique, autrefois connu sous le nom de liste de contrôle de la psychopathie de Hare, est couramment utilisé pour aider à évaluer la présence et l’étendue de la psychopathie chez les individus.

Mais il est important de noter que les individus peuvent présenter des niveaux élevés de multiples traits associés à la psychopathie sans être qualifiés de psychopathes selon une mesure telle que la liste de contrôle de Hare.











