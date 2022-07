signe de résilience ou de vulnérabilité ? Peut-être les deux, plus la Belgique qui s’améliore

LEIGH, Angleterre – Par un vendredi soir humide et froid à Leigh, il a fallu à la Suède – l’équipe la mieux classée de l’Euro 2022 – 92 minutes et 33 tirs pour marquer dans ce qui a été une soirée totalement frustrante pour eux contre la Belgique, une dernière -gasp victoire 1-0.

Rares étaient ceux qui avaient donné la moindre chance à la Belgique avant ce match. L’équipe classée 19e au monde avait été l’échappée surprise du groupe D, l’Italie et l’Islande étant toutes deux considérées comme les plus susceptibles de progresser. Pourtant, la Belgique a montré vendredi qu’elle est une adversaire glissante qui sait tenir sa forme et frustrer son adversaire.

2 Connexe

“Nous avons déjà atteint notre premier objectif, qui était la qualification pour les quarts de finale”, a déclaré l’entraîneur belge Ives Serneels avant le match. “Mais cela ne veut pas dire que nous n’aurons plus une mentalité de combat. Nous ne sommes pas venus si loin pour le donner.”

Une mentalité de combat a certainement été montrée par la Belgique, mais c’est l’incapacité de la Suède à saisir ses propres chances qui a été une véritable déception pour l’équipe ce soir-là. Ce sera une inquiétude pour le manager Peter Gerhardsson alors que la Suède se prépare à une rencontre en demi-finale avec l’Angleterre, qui aura non seulement eu deux jours supplémentaires pour se préparer, mais également en tête du classement des buteurs par équipe et individuel.

Les choses semblaient normales pour la Suède en première mi-temps lorsque Kosovare Asllani a envoyé une passe à Stina Blackstenius, qui a battu la gardienne Nicky Evrard. Cependant, un examen VAR a déclaré que Blackstenius était hors-jeu et que le but a été refusé. Les choses ont commencé à se dégrader pour la Suède à partir de là, car elle manquait de précision devant le but.

– Euro 2022 : guide quotidien de la couverture, des matches, etc.

– Chaque match Euros EN DIRECT sur ESPN : Naviguez dans le calendrier

– Besoin d’ESPN ? Commencez à diffuser maintenant

À la mi-temps, la Suède avait 15 tirs au but contre un belge et un but attendu de 1,62 contre 0,03 pour la Belgique. La Suède a réalisé 20 touches de balle en attaquant la surface de réparation de la Belgique alors que cette dernière n’en avait réalisé que trois. Les 20 touches et 1,62 xG de la Suède ont été les meilleures de toutes les équipes à ce moment-là de tout le tournoi – mais les touches médiocres et la confusion devant le but les ont empêchées de tirer un seul coup devant Evrard.

À la fin du match, la Suède avait réussi 33 tirs au but dont 10 cadrés. Evrard avait effectué sept arrêts (pour le contexte, le plus grand nombre d’arrêts dans n’importe quel match de l’Euro est de 12) et son équipe n’avait réussi que trois tirs au but sans aucun cadré.

Il était normal, cependant, que lorsque la percée de la Suède se produise, ce fut par un coup franc. Asllani a mis un centre dans la surface deux minutes après le début du temps additionnel qui a été repoussé par Evrard. Son dégagement n’a atterri que jusqu’à Nathalie Bjorn, qui a pris un tir qui a été bloqué hors de la ligne mais a atterri aux pieds de Linda Sembrant, qui l’a fracassé dans le haut du filet.

Linda Sembrant a sorti l’impasse pour la Suède après 33 tirs et 92 minutes contre la Belgique en quart de finale de l’Euro 2022. Jan Kruger/Getty Images

C’était une affaire compliquée mais la Suède ne s’en souciera pas pour l’instant. Le but marquait leur cinquième sur un coup franc de ce tournoi, plus que toute autre équipe.

Peut-être aurait-il fallu mettre davantage l’accent sur les qualités défensives de la Belgique avant le match. Ils avaient arraché une victoire 1-0 contre l’Italie et n’avaient été battus que 2-1 par les favoris du groupe, la France. L’Islande n’a également marqué qu’un seul but. Ils sont entrés dans les huitièmes de finale en tant qu’équipe avec le moins de tirs au but et à l’inverse, seule la Finlande (84) a fait face à plus de tirs contre eux (70). Selon ces chiffres et comme indiqué dans les buts attendus, selon ESPN Stats & Information, la Belgique aurait dû encaisser au moins huit buts, mais au lieu de cela, elle n’en avait laissé que trois avant vendredi soir.

– Regardez EN DIRECT sur ESPN : France contre Pays-Bas – Quart de finale de l’Euro (15 h ET dimanche)

– Inscrivez-vous à ESPN : Accéder immédiatement

Un mot doit être donné ici à la gardienne belge Evrard qui, bien qu’étant du côté des perdants, a remporté le titre de joueuse du match pour son héroïsme. Cet exploit semble d’autant plus impressionnant quand on sait qu’Evrard est une footballeuse semi-professionnelle qui loue également des châteaux gonflables à ses heures perdues. Venant tout juste de rejoindre Louvain depuis Gand, son football est sa passion mais le secteur de la location lui assure une stabilité financière. C’est un concept fou pour une gardienne qui vient de réaliser la performance qu’elle a réalisée en quart de finale d’un tournoi majeur.

“Je pense que la Belgique a un plus grand nom qu’elle ne l’était avant le tournoi”, a déclaré Evrard après le match.

Bien qu’il puisse y avoir des célébrations pour la Suède ce soir, un test massif les attend contre l’Angleterre. Le tournoi suédois a été ravagé par des cas de COVID-19 et le revirement rapide pourrait s’avérer encore plus difficile pour eux. La capitaine Magdalena Eriksson a admis qu’elle avait envie de pleurer après le coup de sifflet final.

Le beau jeu vit ici. Diffusez les meilleures ligues, tournois et équipes.

Inscrivez-vous à ESPN+ SAMEDI 23 JUILLET

• Loups contre Besiktas (13 h HE)

• AS Roma contre Nice (14 h HE)

• France contre Pays-Bas (15 h HE)

• Man City contre Bayern Munich (19 h HE)

• Arsenal contre Chelsea (20 h HE) DIMANCHE 24 JUILLET

• Club Bruges contre Genk (7h30 HE)

• Austin FC contre NY Red Bulls (20 h HE) LUNDI 25 JUILLET

• Santos Laguna contre Pachuca (20 h HE)

• Rayadas contre Puebla (22 h HE) MARDI 26 JUILLET

• Euro SF : Angleterre contre Suède (15 h HE)

“C’est incroyable. C’était notre objectif du jour. Ce n’était pas facile. La Belgique a rendu les choses vraiment difficiles”, a déclaré Eriksson. “Je suis tellement heureuse que nous ayons remporté la victoire. Je suis tellement heureuse pour Linda et que nous ayons finalement marqué le but.

“C’était vraiment difficile. Nous devions rester très forts mentalement. Nous devions rester positifs. Nous l’avons fait. Nous allions aller jusqu’à la 94e minute et continuer à pousser. Nous avons terminé et je suis vraiment excité de jouer dans les demi-finales.

“Tellement d’émotions. J’ai senti les larmes venir parce que j’étais si heureuse. Ce fut une soirée frustrante. Pour enfin obtenir ce soulagement, oh mon Dieu. Je suis si fière de toutes les filles pour la force avec laquelle nous nous sommes battues.”

Il y aura également des inquiétudes quant à la forme physique de Blackstenius, qui était au sol pour recevoir des soins après le coup de sifflet final et avait souffert de blessures tout au long du tournoi. En tant que l’une de leurs meilleures options offensives et connaissant bien la Super League féminine, où de nombreuses joueuses anglaises sont basées, sa forme physique sera essentielle, ainsi que les meilleures performances de joueuses comme Fridolina Rolfo. L’Angleterre a une solide défense contre les coups de pied arrêtés à Millie Bright et il semble peu probable qu’elle puisse compter sur eux de la même manière.

On pourrait penser que l’entraîneure anglaise Sarina Wiegman se frottera joyeusement les mains après ce soir – mais il n’est jamais juste de compter une équipe comme la Suède. Un vainqueur après 92 minutes de travail pour se qualifier pour la demi-finale de l’Euro 2022 en est la dernière preuve.