“Signe d’avertissement”: l’armée iranienne aurait envoyé des navires de guerre au Brésil et au canal de Panama pour défier les États-Unis

Les États-Unis suivent les annonces belliqueuses du régime iranien selon lesquelles il a déployé deux navires militaires au Brésil qui se dirigent également vers le canal de Panamaoù Téhéran a déclaré qu’il établirait une présence militaire.

Un porte-parole du département d’État américain a déclaré mardi à Fox News Digital : « Nous sommes conscients de ces affirmations de la marine iranienne. Nous continuons de surveiller les tentatives de l’Iran d’avoir une présence militaire dans l’hémisphère occidental.

Le journal contrôlé par le régime iranien Tehran Times a rapporté samedi que “les navires de guerre de la 86e flottille iranienne naviguent maintenant le long des côtes occidentales de l’Amérique latine, a déclaré le commandant en second de la marine”.

Fox News Digital a appris mardi d’une source sécuritaire occidentale que les navires de guerre iraniens n’avaient pas encore accosté au Brésil.

Le sénateur Marco Rubio, R-Fla., a déclaré à Fox News Digital dans un communiqué que “la présence croissante de l’Iran dans l’hémisphère occidental ne devrait pas surprendre car l’administration Biden a une histoire d’apaisement et d’engagement avec des régimes autoritaires. La capacité de Téhéran à s’étendre sa présence militaire dans notre hémisphère devrait être un signal d’alarme, d’autant plus qu’elle cherche à soutenir les régimes marxistes de gauche qui saperont la paix et la stabilité dans toute la région.”

L’IRAN TIENT LES MEILLEURS EXERCICES MILITAIRES DANS LA VOIE NAVIGABLE PÉTROLIÈRE MAJEURE DANS LA ‘GUERRE AVANT LA GUERRE’

La représentante Maria Elvira Salazar, R-Fla., a déclaré à Fox News Digital : “L’Iran a renforcé de manière agressive ses liens avec l’hémisphère occidental par le biais de régimes socialistes partageant les mêmes idées au Venezuela, au Nicaragua et à Cuba. Ils recherchent également des opportunités ailleurs, et ce n’est pas un hasard si des navires iraniens accostent au Brésil un mois seulement après qu’un socialiste a repris le pouvoir dans le pays.”

Elle a ajouté : “Au lieu de soutenir les régimes socialistes et de gauche favorables à l’Iran en Amérique latine, l’administration Biden devrait renforcer les forces politiques engagées à maintenir notre hémisphère libre de la terreur antisémite”.

Le régime iranien a été classé par les administrations successives comme le pire État parrain du terrorisme international au monde.

Début janvier, le commandant de la marine de la République islamique, le contre-amiral Shahram Irani, a déclaré au Fars News contrôlé par le régime iranien : « Nous avons été présents dans tous les détroits stratégiques du monde, et nous n’avons pas été présents dans seulement deux détroits — dans l’un desquels nous serons présents cette année, et nous prévoyons d’être présents dans le canal de Panama. »

LA MAISON BLANCHE ACCUSE L’IRAN D’AVOIR DONNÉ “PLUSIEURS CENTAINES” DE DRONES À LA RUSSIE

L’ingérence militaire du régime des mollahs dans le passage vital du transport maritime du canal de Panama pourrait nuire au commerce américain et ébranler le marché économique mondial. Un stupéfiant 16% de la flotte maritime mondiale est immatriculée au Panama, selon le tonnage de port en lourd.

Le Tehran Times a rapporté que le contre-amiral iranien Hamzeh Ali Kaviani avait déclaré au média iranien Press TV, sanctionné par les États-Unis, que la flottille de navires de guerre accosterait à Rio de Janeiro au Brésil. Kaviani a ajouté que “la puissance militaire de l’Iran augmente de jour en jour malgré toutes les pressions exercées contre la République islamique au cours des 43 dernières années”.

Le journal du régime iranien a ajouté que Kaviani a déclaré que la 86e flottille de la marine comprend le Dena et le Makran et que le Dena est un navire de guerre de classe Mowj qui fait partie de la marine iranienne depuis juin 2021 : « Le navire militaire serait équipé de missiles de croisière antinavires , des torpilles et des canons navals », a écrit le média. “Le Makran est un navire de base avancé pesant 121 000 tonnes. Le navire de guerre peut transporter cinq hélicoptères et est utilisé pour fournir un soutien logistique aux navires de combat.”

BIDEN MANQUE DE STRATÉGIE COHÉRENTE SUR L’IRAN QUI EST À « SEMAINES » DE LA CONSTRUCTION D’UNE BOMBE NUCLÉAIRE, AIDE LA RUSSIE : EXPERT

La même source de sécurité occidentale a déclaré à Fox News Digital que l’Iran n’a pas une présence militaire croissante en Amérique centrale. Cependant, la même source a fait part de sa préoccupation concernant le désir de l’Iran de projeter sa puissance dans les Amériques et que les gouvernements de la région doivent être engagés concernant le rôle international déstabilisateur de l’Iran.

Mojtaba Babaei, porte-parole de la mission iranienne aux Nations unies, a déclaré à Fox News Digital que « la présence de la marine iranienne dans les eaux internationales est conforme aux lois internationales et permet d’acquérir des connaissances, de l’expérience et d’accroître ses capacités, et non contre n’importe quel pays ».

Le consul général du Panama à New York a déclaré à Fox News Digital que la requête de Fox News avait été envoyée au ministère panaméen des Affaires étrangères pour une réponse. Le consul général du Panama a envoyé à Fox News Digital un lien vers une déclaration de la ministre panaméenne des Affaires étrangères, Janaina Tewaney.

“Ce n’est pas vrai que nous soutenons le terrorisme”, a déclaré Tewaney en réponse à l’article d’opinion de l’ancien gouverneur républicain de Floride Jeb Bush dans le Washington Post en janvier.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Bush, qui est membre du conseil consultatif de United Against Nuclear Iran, a écrit que le Panama « a joué un rôle déterminant dans la [Iranian] survie continue du régime » et que le Panama « renforce l’Iran en l’aidant à contourner les sanctions ». Bush a également déclaré que le Panama aide l’Iran dans la contrebande de pétrole.

Fox News Digital a envoyé de nombreuses questions à la presse au gouvernement brésilien concernant les projets de l’Iran d’amarrer des navires de guerre dans leurs ports, mais au moment de mettre sous presse, aucune réponse n’a été donnée.

Le nouveau président brésilien, Luiz Inacio Lula da Silva, a rencontré une délégation iranienne conduite par le vice-président du pays lors de sa cérémonie d’investiture le mois dernier.