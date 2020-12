Mariah Carey a fait équipe avec les méga chanteurs Jennifer Hudson et Ariana Grande dans son dernier tube festif.

Et la chanteuse de renommée mondiale, âgée de 50 ans, a semblé s’assurer qu’elle était l’événement principal du clip d’Oh Santa, les fans remarquant qu’elle avait cimenté son titre de diva en chef avec quelques astuces subtiles.

Alors que la séquence commence – dans l’atelier du Père Noël avec des elfes dansants – Mariah peut être vue en solo sur une plate-forme au milieu du décor.

Elle jette alors de la poussière magique au loin et Jennifer apparaît, suivie d’Arianna – qui sont toutes deux appelées sur scène par Mariah.







(Image: mariahcarey / Youtube)



Arianna, 27 ans, et Jennifer, 39 ans, peuvent être vues dans le clip vêtues de tenues vert forêt.

Arianna s’épate dans une robe patineuse en velours associée à un nœud assorti dans ses cheveux et Jennifer enfile une robe moulante à paillettes de la même couleur avec des gants en maille qui présentent un design inhabituel sans bout de doigt qui permet de voir sa manucure scintillante.







(Image: mariahcarey / Youtube)



Au lieu de coordonner les couleurs avec ses deux collègues, Mariah peut être vue coiffée d’une mini-jupe tartan qui présente une fente audacieuse et un corsage avec un décolleté plongeant confectionné dans des matières vert olive et rouge festif

La différence subtile dans la palette de couleurs et l’ensemble flash-flash fait en sorte que la puissance vocale se démarque un peu plus que ses deux collaborateurs de hitmakers.







Chargement de la vidéo Vidéo indisponible Cliquez pour jouer

Appuyez pour jouer La vidéo sera bientôt lue automatiquement 8 Annuler Joue maintenant

Ailleurs dans la vidéo, Mariah semble exhorter Ariana à frapper une note plus élevée alors qu’elle fait des gestes en l’air tout en la regardant pendant qu’ils s’harmonisent.

Et dans une autre section, quand Mariah fait de la gymnastique vocale, elle semble projeter qu’elle est la vedette alors qu’elle place sa main sur l’épaule de Jennifer.

Un certain nombre de fans ont laissé des commentaires sous la publication YouTube où ils ont salué Mariah pour être la reine de Noël et d’autres ont plaisanté en disant qu’elle réussissait toujours à être au centre des préoccupations malgré le fait d’être rejointe par deux autres divas.

L’un d’eux a été tapé: « Mariah Carey est l’artiste la plus reconnaissable de notre génération pendant la saison de Noël. Elle est synonyme de la période la plus joyeuse de l’année. »







(Image: mariahcarey / Youtube)



Une seconde a ajouté: « Vous savez que c’est une combinaison parfaite vocale et esthétique, Ariana avec le ton doux et soyeux avec de grands sifflets, JHud avec la puissance et les ceintures hautes, et Mariah possède tout LMAOOO. »

Un troisième tapa: « C’est la version réelle de Mean Girls. Bien mais Mariah ne pense pas à moitié qu’elle est l’attraction principale et Ariana a reçu au mieux des chœurs. »

D’autres ont écrit: « Qu’est-ce que diable je viens de voir !!! Seule Mariah Carey peut avoir deux Divas comme chanteuses de secours puis terminer la chanson avec des accords célestes !!! » et « Mariah prouve une fois de plus pourquoi elle est une légende et une icône dans l’industrie, cela fait plus de trente ans depuis ses débuts et elle sort toujours bop après bop. Toutes leurs voix sonnent incroyablement ensemble et les sifflets simultanés Mimi / Ari m’ont laissé ON LE SOL. C’est tellement beau de voir ces femmes puissantes et talentueuses unir leurs forces et créer quelque chose de si spécial «

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous au webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.