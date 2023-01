Signaux radio détectés depuis une galaxie à 8,8 milliards d’années-lumière

Des chercheurs de Montréal et d’Inde ont détecté un signal radio provenant d’une galaxie située à près de neuf milliards d’années-lumière.

Selon leurs découvertes, le signal aurait été émis alors que l’univers n’avait que 4,9 milliards d’années – bien avant la formation de notre propre système solaire il y a environ 4,5 milliards d’années.

“C’est l’équivalent d’un retour dans le temps de 8,8 milliards d’années”, a déclaré Arnab Chakraborty, co-auteur de l’étude et chercheur postdoctoral à l’Université McGill, dans un communiqué de presse.

Publiée dans la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, l’étude explique comment les chercheurs ont pu capturer le signal le plus éloigné jamais enregistré dans une longueur d’onde radio spécifique connue sous le nom de ligne de 21 centimètres, qui est créée par l’hydrogène, leur offrant un aperçu unique. de l’univers primitif.

« Une galaxie émet différents types de signaux radio », a déclaré Chakraborty, qui étudie la cosmologie au département de physique de McGill. “Jusqu’à présent, il n’a été possible de capturer ce signal particulier que d’une galaxie proche, limitant nos connaissances aux galaxies les plus proches de la Terre.”

La galaxie lointaine de formation d’étoiles est connue sous le nom de SDSSJ0826+5630. Le signal a également permis aux chercheurs de déterminer que la masse atomique de l’hydrogène gazeux contenu dans la galaxie est presque le double de la masse des étoiles qui nous sont visibles.

Normalement, de tels signaux provenant de galaxies lointaines sont trop faibles pour être détectés avec les radiotélescopes actuels, qui ressemblent souvent à des rangées de grandes antennes paraboliques de télévision.

“Mais grâce à l’aide d’un phénomène naturel appelé lentille gravitationnelle, nous pouvons capturer un faible signal à une distance record”, a déclaré Chakraborty. “Cela nous aidera à comprendre la composition des galaxies à des distances beaucoup plus grandes de la Terre.”

Nirupam Roy est co-auteur de l’étude et professeur agrégé de physique à l’Indian Institute of Science.

“La lentille gravitationnelle amplifie le signal provenant d’un objet distant pour nous aider à scruter l’univers primitif”, a expliqué Roy. “Dans ce cas précis, le signal est déformé par la présence d’un autre corps massif, une autre galaxie, entre la cible et l’observateur. Cela se traduit effectivement par un grossissement du signal d’un facteur 30, permettant au télescope de le capter. .”

Grâce au financement de l’Université McGill et de l’Indian Institute of Science, les chercheurs ont utilisé le radiotélescope géant Metrewave, qui est un réseau de 30 antennes paraboliques manoeuvrables dans l’État du Maharashtra, dans l’ouest de l’Inde. Ils disent que leurs découvertes démontrent qu’il est possible de détecter des signaux similaires provenant de galaxies lointaines à l’aide de lentilles gravitationnelles, ouvrant de nouvelles opportunités pour étudier l’univers primitif avec les radiotélescopes à basse fréquence existants.