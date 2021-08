Signaux de tendance baissière les actions sont vulnérables à une correction de 10 à 15 %

Le marché semble faire quelque chose qui se produit avant les corrections.

Lorsque le S&P 500, le Nasdaq et l’indice de volatilité CBOE augmentent ensemble, Julian Emanuel de BTIG prévient que c’est souvent le précurseur d’un recul de 10 à 15 %.

« Chaque fois que nous avons vu cela depuis le début de 2018, nous étions essentiellement à quelques semaines d’une correction », a déclaré lundi le stratège en chef des actions et des produits dérivés de la société à « Trading Nation » de CNBC. « La plus récente date de septembre dernier. Nous pensons que l’histoire pourrait en fait se répéter. »

Selon Emanuel, la tendance baissière se produit depuis quelques mois.

« Vous pourriez échanger à 4 000 [on the S&P 500] », a-t-il déclaré. Lundi, l’indice a chuté de 0,18 % et a clôturé à 4 387,16. Le S&P 500 est en hausse d’environ 17 % depuis le début de l’année.

Emanuel suggère que la montée des craintes de la variante delta de Covid-19 pendant une période saisonnièrement difficile pour les actions crée une situation plus précaire.

« Il y a quatre ou cinq semaines, nous n’étions vraiment pas très préoccupés par la variante delta », a-t-il déclaré. « Il est tout à fait possible que le [economic] la croissance que nous attendions pourrait être un peu plus lente. »

Pourtant, Emanuel, un taureau à long terme, considère les problèmes à court terme comme sains car cela donnerait au marché un rafraîchissement clé.

« Son leadership qui a été un peu trop concentré », a déclaré Emanuel.

Ses préoccupations s’appliquent principalement à une poignée d’actions de croissance à grande capitalisation et de Big Tech.

« Avec ces valorisations et autant que ces actions ont couru, elles sont en fait vulnérables à notre avis, en particulier compte tenu du potentiel de la Chine, en tant que joker pour l’avenir », a ajouté Emanuel.