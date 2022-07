Signatures sécurisées, Arsenal se concentre sur les départs estivaux

Après une fenêtre de transfert chargée, les départs estivaux d’Arsenal sont les suivants dans le plan de Mikel Arteta.

Jusqu’à présent, les Gunners ont bien fait de faire venir des joueurs de qualité à des postes importants. Sans aucun doute, l’avant-centre Gabriel Jesus est l’acquisition la plus importante de cet été. Cependant, ils ont également acheté d’autres renforts sur le terrain. Par exemple, le milieu de terrain offensif Fabio Vieira, le gardien américain Matt Turner et l’ailier Marquinhos habitent désormais tous les Emirats. Plus, celui de Manchester City Oleksandre Zintchenko semble être la prochaine signature du club du nord de Londres. Manchester City et Arsenal sont parvenus à un accord. Maintenant, il ne reste plus que des conditions personnelles pour que l’Ukrainien déménage dans le nord de Londres.

De toute évidence, Arsenal n’a pas fini d’acheter des joueurs. Cependant, la priorité est maintenant de décharger pas mal de joueurs marginaux.

Les départs d’été d’Arsenal

Au tournant de la saison, les joueurs précédemment prêtés reviennent à Arsenal sous contrat. Cela comprend six joueurs qui dépassent les exigences des plans de Mikel Arteta. Hector Bellerin, Ainsley Maitland-Niles, Pablo Mari, Reiss Nelson, Alex Runarsson et Lucas Torreira entrent très probablement dans leurs derniers jours en tant que joueurs d’Arsenal.

Parallèlement à ce sextuor, Bernd Leno, Nuno Tavares et Nicolas Pepe pourraient également être en déplacement cet été. Cela porte le total des ventes potentielles à neuf joueurs. Bien que la plupart de ces joueurs ne perçoivent pas d’énormes frais de transfert, les vendre tous aide le club de trois manières différentes. Tout d’abord, les frais de transfert. Quelle que soit sa taille, c’est du financement. En vendant ces joueurs, Arteta et le directeur technique Edu en ont plus à leur disposition sur le marché des transferts cet été.

Deuxièmement, les salaires des joueurs dans le club chutent de manière assez drastique lorsque les neuf joueurs susmentionnés partent. Actuellement, les neuf collectifs gagnent un total d’environ 812 000 $ par semaine. La vente de ces joueurs sauve Arsenal quelque part dans la gamme de Cela signifie que la vente de ces joueurs pourrait essentiellement faire économiser au club environ 42 millions de dollars par an en salaires.

Intégration dans le système

Ces neuf joueurs ne correspondent pas aux plans d’Arteta avec l’équipe. Leur vente libère également de l’espace pour les nouvelles recrues. Après une campagne sans jeu européen, Arsenal retrouve la Ligue Europa pour la saison 2022/23. Cela signifie que le club a besoin d’un effectif plus important. Après tout, plus de matchs signifie plus de jambes fatiguées. Si Arsenal vend ces neuf joueurs cet été, Arteta a besoin de quelques pièces supplémentaires pour combler les besoins en profondeur de l’équipe.

Néanmoins, certains des départs possibles n’ont pas besoin d’être remplacés. Actuellement, tes Gunners ont cinq gardiens de but dans l’équipe senior. Vendre Leno et Runarsson n’affecte pas l’équipe. Turner est arrivé pour une compétition directe avec l’actuel n ° 1, Aaron Ramsdale. Dans une situation similaire, vendre (ou prêter) Bellerin et Mari ne signifierait pas non plus nécessairement que de nouvelles recrues seraient nécessaires pour ces postes particuliers.

Arteta et Edu ont pris un bon départ en apportant plus de talents à l’équipe. Mais les départs estivaux d’Arsenal sont tout aussi importants. Le manager a un ensemble clair d’attributs qu’il veut chez ses joueurs. Les fans d’Arsenal espèrent qu’il pourra recruter quelques joueurs de qualité supplémentaires avant le début de la saison à venir.

PHOTO : James Williamson – AMA/Getty Images