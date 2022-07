Signatures pour pot récréatif, mesures casino soumises

LITTLE ROCK, Ark. (AP) – Les partisans des initiatives visant à légaliser la marijuana récréative et à réduire les jeux de casino ont soumis des milliers de signatures vendredi pour obtenir leurs propositions sur le scrutin de l’Arkansas.

Vendredi était la date limite pour que les groupes remettent les signatures nécessaires pour se qualifier pour le scrutin de novembre. Les amendements constitutionnels proposés doivent recueillir au moins 89 151 signatures d’électeurs inscrits.

Le titre du bulletin de vote et le nom populaire de la proposition devront également être approuvés par le Conseil des commissaires aux élections de l’État.

Plus de 192 000 signatures ont été soumises pour la proposition de marijuana récréative permettant aux personnes de 21 ans et plus de posséder jusqu’à une once de cannabis. Les électeurs de l’Arkansas en 2016 ont voté pour légaliser la marijuana médicale dans l’État.

Plus de 103 000 signatures ont été soumises pour l’autre amendement proposé visant à abroger une partie d’un amendement sur les jeux de casino approuvé par les électeurs en 2018. La proposition supprimerait le comté de Pope comme l’un des comtés où un casino est autorisé. Des casinos ont déjà été installés dans les trois autres comtés mentionnés dans la mesure de 2018.

The Associated Press