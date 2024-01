Signatures internationales notables : 15/01/24 – Rumeurs commerciales MLB

Le 15 janvier marque l’ouverture officielle de la période de signature internationale. Alors que la grande majorité des meilleurs talents ont conclu des accords verbaux avec les équipes des mois ou des années à l’avance, ils sont autorisés à prendre officiellement la plume pour commencer leur carrière affiliée. La période de signature s’étend techniquement jusqu’au 15 décembre, mais les principaux signataires signeront leur contrat dès qu’ils seront éligibles pour la première fois.

Ben Badler de Baseball Amérique et Jesse Sánchez de MLB.com font partie de ceux qui couvrent l’activité. Au MLBTR, nous mettrons en évidence quelques-uns des meilleurs signataires. Baseball America et MLB Pipeline fournissent tous deux des rapports de dépistage et des informations bonus sur davantage de prospects très appréciés. Ils valent chacun une lecture complète pour ceux qui sont intéressés par le cours.

Remarque : MLB Pipeline classe la classe en fonction du talent. Baseball America classe les joueurs par montant de bonus, pas sur les évaluations des capacités des joueurs. Étant donné que les amateurs internationaux sont très jeunes et ont tendance à accepter leurs bonus bien avant le jour de leur signature, le profil d’un joueur peut changer considérablement entre le moment où ils parviennent à un accord sur un bonus et l’ouverture officielle de la fenêtre.

Quelques-uns des meilleurs noms (classés par bonus de signature) :

José Perdomo , SS, Braves : Joueur de champ intérieur droitier du Venezuela, Perdomo mène la classe avec une prime de signature de 5 millions de dollars. MLB Pipeline le classe au troisième rang des espoirs du groupe. Il est considéré comme un frappeur raffiné avec de bonnes chances de rester quelque part sur le terrain. Badler note (sur X) que le bonus de 5 millions de dollars est le plus important jamais obtenu pour un joueur vénézuélien.

Fernando Cruz , SS, Cubs : Signataire de 4 millions de dollars en provenance de la République dominicaine, Cruz est un joueur de champ intérieur de 5'11". Les évaluateurs louent sa vitesse de batte et son potentiel de puissance sur tous les terrains. Il attire l'attention pour ses qualités athlétiques et ses outils défensifs à l'arrêt-court. MLB Pipeline note qu'il a une approche offensive agressive, tandis que BA indique que certains dépisteurs ont exprimé des inquiétudes quant à la longueur de son swing. MLB Pipeline classe Cruz au 4e rang des talents de la classe.

Dawel Joseph, SS, Mariners : Signé pour 3 millions de dollars de la République dominicaine, Joseph est un frappeur droitier avec un cadre de 6'2″. Cette construction conduit à une projection de puissance brute abondante. BA et Pipeline indiquent chacun que Joseph a perdu une partie de sa vitesse d'élite à mesure qu'il grandissait, bien qu'il ait encore une chance de jouer quelque part au milieu. Les deux médias suggèrent qu'il arbore davantage un profil offensif de puissance sur coup.

Quelques autres avec un chiffre de signature remarquable et/ou un placement dans le classement des prospects de MLB Pipeline :

Yovanny Rodriguez C, Mets : bonus de signature de 2,85 millions de dollars, natif du Venezuela, espoir n°6 de MLB Pipeline

* BA rapporte le bonus de Hurtado à 2,7 millions de dollars, tandis que MLB.com le fixe à 2,8 millions de dollars