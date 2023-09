Signature record pour un transfert gratuit : pourquoi Pepe a échoué à Arsenal

Après avoir effectué son transfert de 72 millions de livres sterling à Arsenal en 2019, Nicolas Pépé a réfléchi à la façon dont il avait « beaucoup lutté » et un grand transfert en Premier League était sa récompense. Il s’est avéré que ses luttes ne faisaient que commencer. Samedi, le joueur de 28 ans a accompli un parcours allant de la signature du record du club au transfert gratuit dans une spirale descendante de quatre ans qui a un mauvais effet sur toutes les personnes impliquées.

L’époque où Arsenal payait les joueurs pour qu’ils quittent le club était censée être révolue. Mais le manque d’intérêt pour un ailier qui s’est gravement égaré était tel que les Gunners ont déchiré la dernière année de son contrat et lui ont permis de rejoindre Trabzonspor sans frais.

Pepe est le neuvième joueur à partir de cette façon depuis que Mikel Arteta a pris ses fonctions d’entraîneur en 2019, et Arsenal espère que l’international ivoirien sera le dernier.

Il est tentant, avec le recul, de suggérer que la carrière de Pepe à Arsenal était vouée à l’échec dès le départ. Les frais gonflés ont créé leur propre fardeau. Cet été-là, les agents travaillant sur le marché étaient généralement surpris qu’Arsenal ait payé autant qu’eux, même si Pepe a inscrit 22 buts et 11 passes décisives lors d’une campagne prolifique 2018-19 pour Lille.

Le propriétaire de Lille, Gérard Lopez, a par la suite affirmé qu’un autre club anonyme offrait encore plus d’argent qu’Arsenal en termes de package total, salaires compris – Naples était de sérieux prétendants à un moment donné – mais le chiffre final a été accueilli avec un scepticisme généralisé.

ESPN a rapporté en août 2020 que l’accord avait été examiné en interne dans le cadre d’un examen des processus décisionnels du club, qui a conduit à des mesures de réduction des coûts. Bien que le club ait nié toute enquête formelle, le directeur du football Raul Sanllehi a quitté le club plus tard dans le mois sans aucune explication officielle.

Sanllehi a joué un rôle clé dans la négociation de plusieurs accords, notamment la poursuite de Pepe – qui n’était pas le premier choix du manager de l’époque, Unai Emery – pour renforcer ses options offensives. Emery a admis en janvier 2021 qu’il voulait en fait signer Wilfried Zaha de Crystal Palace à la place. Ironiquement, les deux joueurs sont désormais en Turquie et Zaha a rejoint Galatasaray plus tôt cet été.

Nicolas Pepe a rejoint Arsenal en 2019 et a eu du mal à avoir l’impact attendu de ses frais de transfert alors record avant de partir en tant qu’agent libre le mois dernier. David Price/Arsenal FC via Getty Images

Emery a déclaré que sa préférence reposait sur l’idée que Zaha aurait besoin de moins de temps pour s’adapter au football anglais ; Pepe a certainement eu du mal à cet égard, un processus qui n’a pas été aidé par un changement de pirogue. Arsenal a limogé Emery en novembre 2019 et nommé Arteta un mois plus tard, déclenchant une refonte radicale du style de jeu et de l’équipe elle-même.

Même pendant la transition, Pepe a eu ses moments. Il y a eu son but brillant lors de la défaite d’Arsenal en juin 2020 contre Brighton et une passe décisive pour le but vainqueur lors de la victoire finale de la FA Cup en août contre Chelsea. En fait, il a vu un superbe but annulé lors de cette finale par un hors-jeu serré du VAR – peut-être un moment de porte coulissante dans une carrière qui n’a jamais vraiment décollé.

Pepe, c’était avant tout des moments : un beau coup franc, un geste intelligent, une rafale de buts en Ligue Europa. Mais il lui manquait la cohérence dont Arteta avait besoin.

Certains ont également remis en question son engagement. Des sources ont déclaré à ESPN que Pepe avait passé beaucoup de temps avec Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang, formant une clique qui, selon Arteta, étouffait de plus en plus la progression de l’équipe. Aubameyang a ensuite été démis de son poste de capitaine après des épisodes répétés d’indiscipline et a été largué à Barcelone tandis que Lacazette a perdu son influence et est parti en transfert gratuit pour rejoindre Lyon l’année dernière.

Des sources suggèrent que Pepe a acquis la réputation d’être rarement l’un des premiers sur le terrain d’entraînement, restant souvent en retrait avec Lacazette et Aubameyang alors que l’équipe sortait des vestiaires. Il aurait également négligé de reconnaître le personnel présent sur le terrain d’entraînement qui n’était pas étroitement lié aux opérations de l’équipe première.

De son propre aveu, Pepe a eu des problèmes d’autorité en grandissant. Lors de son premier jour dans son premier club professionnel, Angers, le manager lui a dit de raser son mohawk voyant teint en blond. Il a défié les instructions, ne le faisant que tardivement lorsqu’il a été marginalisé lors de l’entraînement pré-saison. Pepe a également crié une fois à son entraîneur lors d’un match des moins de 19 ans. Il a été immédiatement remplacé et contraint de s’excuser auprès de ses coéquipiers.

De nombreux jeunes joueurs vivent de telles expériences d’apprentissage et, pour sa défense, il y avait certainement des signes à Arsenal que Pepe avait grandi. Il n’était pas une figure agressivement corrosive, ni la « taupe » qu’Arteta cherchait à identifier après que la nouvelle d’une rupture sur un terrain d’entraînement impliquant Dani Ceballos et David Luiz ait été divulguée aux médias en janvier 2021.

En fait, lorsque le partenaire de Pepe a donné naissance à un petit garçon en février de l’année dernière – un moment sismique dans la vie de chacun – il a déclaré à Arteta que malgré l’absence d’entraînement, il voulait toujours être pris en considération pour la sélection dans leur prochaine Premier League. match contre les Wolves parce que l’équipe manquait d’options offensives. Pepe est sorti du banc pour en marquer un et en faire un autre alors qu’Arsenal revenait par derrière pour gagner 2-1.

« Je vois un Nico différent », a déclaré Arteta après ce match, faisant référence à « son énergie, son bonheur, son jeu complet, la façon dont il s’entraîne » comme preuve que Pepe pourrait bientôt franchir un cap. Mais cela s’est avéré une autre fausse aube. Arsenal a évolué sous Arteta, et le stock de Pepe a encore diminué, les scintillements de qualité s’éloignant dans l’obscurité.

À son honneur, Pepe a accepté une réduction de salaire de 25 % pour rejoindre Nice en prêt la saison dernière, s’assurant que le transfert ait lieu plutôt que de choisir l’option facile de rester avec un salaire plus élevé sans aucune responsabilité de jouer. Il a quitté définitivement Arsenal avec un bilan de 27 buts en 112 matchs, acceptant un compromis sur la dernière année de son contrat pour rejoindre Trabzonspor.

En fin de compte, Arsenal ne savait tout simplement pas quelle version de Pepe ils obtiendraient, et Arteta est un manager qui a soif de clarté à cet égard. Défensivement, Pepe n’a pas travaillé assez dur, mais peu importe que cela n’ait pas aidé sa cause, Bukayo Saka est rapidement devenu l’un des joueurs de droite les plus constants et dangereux d’Europe, adoré par les fans d’Arsenal.

Les Gunners ont depuis remanié leur approche de transfert avec un succès significatif comme les acquisitions de Martin Odegaard, Ben White et Gabriel Jesus. entre autres, indiquez.

Pendant ce temps, Pepe cherche à reconstruire sa carrière en Turquie, et la lutte reste réelle.