Signature – l’homme de North Vancouver derrière 35 ans de plaisanteries prend sa retraite

Dans la région métropolitaine de Vancouver, si vous avez déjà conduit Forbes Avenue dans le quartier Lower Lonsdale de North Vancouvervous êtes probablement passé devant Contract Printing à Second Street et vous avez bien rigolé.

En effet, depuis 35 ans, le copropriétaire de la boutique, Bob Gibson, utilise une enseigne en lettres majuscules à deux faces pour égayer les journées des gens avec le rire.

Changeant les deux côtés environ une fois par mois, Gibson a fait carrière en giflant une doublure.

“La police a appelé à la garderie. Un enfant de trois ans qui résiste au repos.”

“J’avais l’habitude de penser que les chaussures orthopédiques étaient surestimées. Je suis corrigé.”

“Malheureusement, ma mémoire photographique n’a jamais été développée.”

Bob Gibson dit que pendant 35 ans, son objectif avec l’enseigne de son imprimerie à North Vancouver était de faire en sorte que les gens se sentent un peu mieux et rigolent. (Janella Hamilton/CBC)

Aujourd’hui âgé de 65 ans, Gibson prend sa retraite et a vendu l’imprimerie qu’il avait commencée avec son père à un nouveau propriétaire.

Sa dernière enseigne à la boutique ?

“Je ne démissionne pas. Je prends ma retraite.” Et “Je suis à court d’idées que je suis en train de signer.”

Le message de Gibson sur Facebook annonçant sa retraite a reçu environ 600 réponses.

“En tant que fille de North Shore, les messages pleins d’esprit et intelligents que j’ai appréciés au fil des ans vont me manquer”, a écrit Willow Munro. “Profitez de votre retraite et j’espère que vous écrivez tous ces commentaires dans un livre.”

Un autre article de Mike McClure a fait écho à ce que beaucoup d’autres ont écrit, à savoir que passer le panneau était souvent un point positif dans leur journée.

“Ce fut un moment fort de mes trajets matinaux pendant les 12 années où j’ai vécu à Lower Lonsdale, en voyant une nouvelle plaisanterie”, a-t-il écrit. “M’a toujours fait rire avant et après une journée de 14 heures. J’aimerais vous remercier pour ces moments et vous souhaiter une très bonne retraite !”

Gibson, qui a utilisé le signe pour exprimer sa créativité et son humour, s’est dit ému par tous les commentaires.

“J’ai l’impression d’égayer la journée de quelqu’un et je pense que c’est le but”, a-t-il déclaré. “Le monde est plein de problèmes.”

Une vidéo postée sur Tik Tok montrant une compilation de certains des meilleurs zingers de Gibson a reçu des milliers de likes.

Gibson a déclaré au fil des ans qu’il avait inventé 700 signes différents. Pour ce faire, il a conservé un dossier rouge rempli d’idées ou de dictons qu’il a vus ailleurs et qu’il pourrait utiliser dans sa boutique.

La partie difficile venait avec le one-liner parfait compte tenu des contraintes du signe. Il n’y a que cinq lignes par côté avec un maximum de 13 lettres sur chaque ligne.

“Il y a beaucoup de choses amusantes, mais pour l’adapter à un panneau … j’ai imprimé une petite grille sur laquelle je peux réellement écrire le panneau et savoir qu’il ira bien”, a-t-il déclaré.

Bob Gibson, copropriétaire de Contact Printing de North Vancouver, montre son dossier rouge qui contient des idées pour son enseigne extérieure et un système de grille pour s’assurer qu’elles s’adaptent. (Janella Hamilton/CBC)

Gibson a déclaré que ses messages n’avaient jamais été politiques et qu’il avait utilisé son copropriétaire David Brown comme filtre.

“Nous n’avons jamais dépassé les limites, cela n’a jamais été politique. C’était juste pour rire”, a déclaré Gibson.

Le couple a récemment vendu l’entreprise à un nouveau propriétaire, qui a dit à Gibson et Brown qu’ils prévoyaient de continuer à s’amuser avec l’enseigne. Gibson leur remet son dossier rouge pour leur donner un coup de pouce.

Lorsqu’on lui a demandé quel était l’un de ses favoris au fil des ans, Gibson a répondu: “Là, je gagnais beaucoup d’argent. Environ un quart de pouce trop gros.”