Signature et échange de notes concernant l’octroi de vaccins Mpox à la République démocratique du Congo – République démocratique du Congo

Le 18 septembre (heure locale), des notes concernant l’octroi de vaccins Mpox et d’aiguilles spéciales d’inoculation ont été signées et échangées à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo, entre M. OGAWA Hidetoshi, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Japon en République Démocratique du Congo, et SE Mme Gracia YAMBA KAZADI, Vice-Ministre des Affaires Etrangères de la République Démocratique du Congo.

Le nombre de patients n’a cessé d’augmenter de manière significative depuis novembre dernier en République Démocratique du Congo où une épidémie régionale de Mpox a été reconnue et l’approvisionnement en vaccins a été un enjeu important pour le Gouvernement de la République Démocratique du Congo. Il est prévu que la vaccination des personnes à risque d’infection par le virus Mpox soit initiée à l’aide des vaccins et des aiguilles d’inoculation qui seront fournis par le gouvernement japonais. Les vaccins et les aiguilles devraient contribuer aux mesures de lutte contre le virus Mpox.