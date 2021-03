Biden organisera un événement de signature pour le projet de loi de secours

Alors que le président Joe Biden a reporté sa signature du projet de loi de relance COVID-19 à jeudi, il organisera toujours un événement de signature avec les dirigeants du Congrès vendredi. Le projet de loi de 1,9 billion de dollars comprend des paiements directs allant jusqu’à 1400 dollars pour les particuliers, des milliards pour aider les écoles et les collèges à rouvrir et le financement de la distribution de vaccins – ainsi que de nombreuses autres mesures visant à aider l’Amérique à se remettre de la pandémie. La signature intervient quelques jours avant l’expiration d’un coup de pouce fédéral aux allocations de chômage. Tous les yeux étaient rivés sur Biden jeudi soir alors qu’il donnait son premier discours à la nation aux heures de grande écoute depuis son entrée en fonction. Il a exhorté les Américains à s’unifier dans la lutte contre le coronavirus et à continuer de prendre des précautions contre sa propagation pendant que l’administration s’efforce de rendre les vaccins plus largement disponibles. Il a frappé un ton plein d’espoir pour le retour du pays à un semblant de normalité tout en reconnaissant la perte que tous les Américains ont subie.

Vous préférez écouter? Découvrez le podcast 5 choses:

COVID-19: l’Oklahoma va lever les restrictions; La Californie s’approche de l’étape de la vaccination

Le gouverneur de l’Oklahoma, Kevin Stitt, a annoncé jeudi qu’il annulerait ses quelques restrictions restantes sur le COVID-19, bien que les Centers for Disease Control and Prevention aient déclaré qu’il était trop tôt pour que les États commencent à annuler les mesures de prévention des virus. Stitt a déclaré qu’il publierait un nouvel ordre exécutif vendredi pour éliminer les restrictions sur les limites de rassemblement public, les limites de participation aux événements sportifs en salle et un mandat pour que les employés de l’État travaillant et les visiteurs des bâtiments de l’État portent des masques. En Californie, le comté de Los Angeles, autrefois l’épicentre de la pandémie, pourrait bientôt ouvrir des restaurants à l’intérieur, des cinémas et des gymnases. Le comté pourrait passer au «niveau rouge» du système californien basé sur les niveaux dès lundi si l’État atteint son objectif d’administrer deux millions de doses de vaccin aux résidents de ses zones défavorisées – ce qui semble susceptible de se produire vendredi, selon Los Angeles Times.

Un blizzard à succès devrait frapper la région de Denver

L’une des plus grandes tempêtes de neige depuis des années, peut-être des décennies, devrait faire exploser la région métropolitaine de Denver avec plusieurs pieds de neige ce week-end à venir. La tempête devrait être un événement de longue durée, du vendredi au dimanche, qui pourrait entraîner des chutes de neige de près de deux pieds à Denver et des empilements pouvant atteindre trois pieds à l’ouest de Denver, a déclaré AccuWeather. « La tempête a le potentiel de se classer parmi les plus importantes jamais enregistrées à Denver », a déclaré le météorologue d’AccuWeather Bernie Rayno. La neige lourde s’étendra au nord dans le Wyoming et le Nebraska, où jusqu’à 5 pieds pourraient tomber à certains endroits, selon le météorologue Ryan Maue, qui a qualifié la tempête imminente de « blizzard à succès ». Le temps sera « d’autant plus choquant » en raison du récent temps printanier à certains endroits, a déclaré AccuWeather, où des températures de 70 degrés ont été enregistrées cette semaine.

Cela fait un an que Broadway a fermé ses portes

Le 12 mars 2020, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a interdit les rassemblements de 500 personnes ou plus dans la ville, obligeant de fait tous les théâtres de Broadway à fermer leurs portes face aux préoccupations liées aux coronavirus. Cette décision a plongé dans l’obscurité l’une des attractions touristiques les plus populaires de New York, provoquant des troubles dans l’industrie. Maintenant que le pays commence à rouvrir grâce à la livraison rapide des vaccins COVID-19, les artistes de Broadway attendent maintenant la cloche d’entracte pour les rappeler sur scène. La fermeture a provoqué l’émission en ligne «Stars in the House», qui a permis de collecter plus de 715 000 $ pour l’organisation d’aide à l’industrie du divertissement The Actors Fund.

Les jours de partage des mots de passe Netflix sont-ils comptés?

Un nouvel effort pour sévir contre les mots de passe Netflix partagés a été déployé parmi un certain nombre d’utilisateurs – pour le moment. Le géant du streaming teste une fonctionnalité dans laquelle un message apparaît pour les téléspectateurs leur demandant de vérifier leur compte via un SMS ou un e-mail qui leur est envoyé. Les utilisateurs qui ne peuvent pas confirmer recevront une invite pour créer un nouveau compte avec un essai gratuit de 30 jours. Cette fonctionnalité intervient alors que la société fait face à une concurrence croissante de Disney +, HBO Max et Hulu. On estime qu’environ un tiers des utilisateurs de Netflix ont partagé leurs mots de passe avec d’autres.

Contribuer: The Associated Press