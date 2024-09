Signature Drop #002 : Jim Goldberg

« Je n’ai pas d’autre choix que de suivre mon intuition. J’ai à la fois la chance et la malédiction de le faire, alors je m’en sers autant que je peux, du mieux que je peux. »

Jim Goldberg devient le deuxième artiste de la nouvelle série Magnum, Signature Dropune édition trimestrielle de pièces uniques, à durée limitée, chacune disponible pendant seulement 72 heures. Les éditions présentent des collaborations avec un ou plusieurs photographes de Magnum pour produire des articles exclusifs comme des affiches ou des tirages, finis à la main avec des signatures, des écritures ou d’autres touches personnelles.

Dans sa série 2023 Aller et venirGoldberg raconte plus de 40 ans de sa vie à travers sa pratique unique du collage, de l’annotation et du montage. La série autobiographique, sur laquelle il a commencé à travailler en 1999, offre des extraits de visages reconnaissables et des références de sa carrière jusqu’à ce jour ainsi que des événements qui ont changé sa vie comme la maladie de son père, son mariage et son divorce, la naissance de sa fille, la mort d’êtres chers et le début d’une nouvelle vie – soulignant le lien intime entre les questions personnelles et les projets publics. Par des ajouts, des réductions et d’autres modifications, Goldberg s’engage radicalement dans sa propre biographie, maniant la mémoire comme un moyen puissant et très polyvalent.