Signature de Kane: comment le Bayern Munich a finalement remplacé Lewandowski

Après des mois de rumeurs et de négociations, la saga des transferts à succès de cet été impliquant Harry Kane, le Bayern Munich et Tottenham Hotspur s’est terminée.

Jeudi, les Spurs ont finalement accepté la quatrième offre du Bayern en six semaines pour le capitaine anglais. Même après que Kane ait accepté de rejoindre le Bayern pour un contrat de quatre ans, il a été retardé de sauter à bord du jet privé attendant de décoller de l’aéroport de Londres-Stansted.

Alors qu’il semblait que Kane avait des doutes quant à savoir s’il voulait vraiment quitter Tottenham après avoir fait partie du club pendant près de deux décennies, la réalité était qu’il a fallu un certain temps de manière inattendue avant que les derniers détails financiers ne soient clarifiés. Finalement, il a atterri à Munich, a brandi un maillot rouge et blanc et avait un grand sourire sur son visage.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

« Cela allait toujours être une décision difficile », a déclaré Kane lors d’une conférence de presse dimanche. « En fin de compte, je suis un professionnel, je me suis toujours poussé à mes limites et le moment était venu. »

Tout au long de tout cela, les supporters du Bayern devaient être patients; ils avaient lu beaucoup de rumeurs et de ouï-dire, les humeurs oscillant entre l’espoir et le pessimisme. En fin de compte, ils ont obtenu ce qu’ils voulaient désespérément, un n ° 9 de classe mondiale pour combler le vide laissé par le départ de Robert Lewandowski à Barcelone l’été dernier, mais il reste à voir si l’attente en valait la peine.

Les débuts de l’intérêt du Bayern

Ce que l’on peut déjà dire, c’est que les patrons du Bayern se sont mis en quatre pour battre le record de transfert du club, offrant à Tottenham un package d’une valeur de 100 millions d’euros avec 20 millions d’euros supplémentaires en bonus. Ils ont également dévié de la politique habituelle du club consistant à maintenir les négociations de transfert à huis clos. Une grande partie de la poursuite de Kane par le Bayern se déroulait dans le public par le biais de fuites constantes dans les médias.

La saga a mis plus d’un mois à se dérouler, mais l’intérêt du Bayern pour le capitaine anglais remonte à il y a 12 mois, lorsque Lewandowski est parti pour le Camp Nou. Alors que le Bayern cherchait un remplaçant pour le numéro 9 de longue date, ils se sont tournés vers Kane, qui n’était pas disponible.

Harry Kane a fait ses débuts au Bayern Munich en sortant du banc lors de la défaite de la Supercoupe d’Allemagne samedi face au RB Leipzig. Christian Kaspar/Bartke/Getty Images

Au lieu de cela, ils ont signé Sadio Mané de Liverpool, espérant qu’ils pourraient utiliser l’attaquant sénégalais dans un rôle de faux neuf. Cette expérience n’a cependant pas fonctionné au début de la campagne 2022-23, obligeant les Bavarois à décider effectivement qu’un avant-centre traditionnel serait leur priorité absolue pour le mercato estival de cette année.

Le Bayern a pris contact au cours des premières semaines de l’été, des sources ayant déclaré à James Olley d’ESPN que l’entraîneur-chef Thomas Tuchel avait rencontré Kane dans sa maison familiale, alors que l’attaquant signalait qu’il était prêt à rejoindre le Bayern. Cela a encouragé le club allemand à intensifier ses efforts et à chercher un accord avec Tottenham. Deux cadres au sein du comité de transfert nouvellement formé du Bayern ont été chargés de diriger les négociations : Jan-Christian Dreesen, le directeur général, et Marco Neppe, le directeur technique.

Lorsque le Bayern a soumis sa première offre fin juin, il a utilisé l’offre pour lancer une ligne de communication avec le président des Spurs, Daniel Levy. Alors que le Bayern était bien conscient que les 70 millions d’euros offerts étaient loin d’être suffisants pour répondre aux demandes de Levy, le club allemand voulait avoir une idée de la probabilité d’un transfert cet été.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Alors que le Bayern a lancé une autre offre légèrement plus importante de 79 millions d’euros, ils avaient l’intention de souligner à quel point leur intérêt était sérieux.

Le Bayern est connu pour mener ses activités de transfert plutôt discrètement, mais il a décidé de s’écarter de son approche habituelle, car de nombreux détails des négociations ont été divulgués au public d’une manière ou d’une autre. Il semble que la croyance était qu’ils devaient faire en sorte que leurs efforts soient vus.

La résilience est la clé de la poursuite du Bayern

Un thème récurrent dans la poursuite par le Bayern des stars étrangères est l’affirmation des champions allemands selon laquelle leurs signatures potentielles élèveraient non seulement leur équipe, mais aussi la Bundesliga dans son ensemble.

« Le Bayern essaie toujours de faire venir des stars », a déclaré le président du club Herbert Hainer au magazine de football allemand Kicker en juillet. « Harry Kane est un joueur très attrayant, le capitaine de l’Angleterre et l’un des meilleurs buteurs. Il nous ferait du bien, ainsi qu’à la Bundesliga. »

Le commentaire de Hainer pourrait également être considéré comme un signe pour Tottenham que l’équipe de Bundesliga n’était pas prête à abandonner trop facilement. Après les deux premières candidatures du Bayern, il y a eu une communication continue entre les dirigeants des deux clubs. Dreesen a ensuite rencontré Levy pour le petit-déjeuner la veille du départ de Tottenham de Londres pour l’Australie, où ils ont rapidement commencé leur tournée de pré-saison.

jouer 0:24 Harry Kane « excité » par le transfert du Bayern après une réception « magique » Harry Kane partage son enthousiasme à l’idée de rejoindre le Bayern lors de sa première conférence de presse à Munich.

Une fois les Spurs rentrés chez eux, Dreesen et Neppe avaient l’intention de rencontrer Levy et d’autres membres de la hiérarchie de Tottenham le 28 juillet, bien que la réunion soit reportée de trois jours, lorsque les deux parties ont discuté de la question en personne à Londres pendant quelques heures.

Dans la foulée, Dreesen et d’autres dirigeants sont restés confiants et ont soumis une autre offre le 4 août. Cette fois, le Bayern a proposé un total de 100 millions d’euros.

Comme Levy a rejeté cette offre le 7 août, le comité de transfert du Bayern a tenu une réunion le même jour, décidant qu’il augmenterait son offre une fois de plus. Cette décision a été communiquée aux Spurs.

EN DIRECT SUR ESPN+ (JEUX SÉLECTIONNÉS) Le beau jeu vit ici. Diffusez les meilleures ligues, tournois et équipes.

Inscrivez-vous à ESPN+ LUNDI AOÛT. 14 (toutes les heures HE)

• Cadix contre Alavés (13h30)

• Atletico Madrid vs Grenade (15h30) VENDREDI AOÛT. 18 (toutes les heures ET)

• Majorque vs Villarreal (13h30)

• Werder Brême vs Bayern (14h30)

• Valence vs Las Palmas (15h30)

Le Bayern a donc préparé une autre offre, et les 100 millions d’euros offerts le 9 août se sont approchés des 116 millions d’euros qui auraient été exigés par Levy lors de conversations précédentes. Le Maître d’enregistrement ont également proposé de payer assez rapidement une part considérable des frais de transfert fixes, alors que les paiements des transferts modernes sont souvent étalés sur trois ou quatre ans.

Les Spurs ont accepté l’offre de 100 millions d’euros avec 20 millions d’euros supplémentaires en compléments un jour plus tard.

Wembley en vue

Quelques semaines avant la conclusion de l’accord final, des sources à l’intérieur de l’établissement de Tottenham étaient convaincues que Kane partirait. La question de savoir si Levy avait déjà pris sa décision en juillet et voulait obtenir le meilleur accord financier possible restera probablement un mystère, mais étant donné que le Bayern était venu assez près avec sa troisième offre, il aurait semblé têtu de laisser tomber l’accord. grâce à un petit écart dans les valorisations.

Le Bayern a l’habitude de battre ses records de frais de transfert et de perturber la Bundesliga au cours de la dernière décennie. En 2012, ils ont réagi aux victoires consécutives du Borussia Dortmund en signant Javi Martínez de l’Athletic Club pour 40 millions d’euros. Un an plus tard, ils ont fait venir Mario Götze de Dortmund pour 37 millions d’euros. En 2019, le Bayern a presque doublé son record de transfert en signant Lucas Hernández de l’Atletico Madrid pour 80 millions d’euros. Leroy Sané a rejoint l’été prochain pour 49 millions d’euros en provenance de Manchester City.

Certaines de ces grosses arrivées n’ont pas tout à fait satisfait la hiérarchie du Bayern. Hernández, par exemple, a souffert de diverses blessures au cours de son séjour de quatre ans et a récemment été transféré au Paris Saint-Germain pour 45 €.





De plus, des frais de transfert élevés n’offrent à eux seuls aucune garantie qu’un joueur fera la différence. Cependant, compte tenu de la difficulté du rôle de n ° 9 dans le jeu d’aujourd’hui et du peu de grands avant-centres, Kane était presque la seule option du Bayern, car ils étaient déterminés à n’ajouter que quelqu’un de l’étagère supérieure.

Au cours de la longue poursuite du capitaine anglais, la hiérarchie du Bayern avait essentiellement négligé toute alternative possible, entièrement concentrée sur le fait d’amener le joueur de 30 ans à l’Allianz Arena. Le Bayern était convaincu qu’il avait négocié avec Tottenham en position de force, étant donné qu’il s’agissait de la dernière fenêtre de transfert, le club de Premier League pouvait déplacer Kane moyennant des frais importants et sur la base de la conviction que Kane avait pris sa décision et voulait rejoindre le Bayern.

La poursuite a été couronnée de succès, mais maintenant le travail acharné commence, Tuchel étant chargé d’intégrer le plus rapidement possible la signature du record dans l’équipe et de former une attaque capable de concourir pour la Ligue des champions. Par coïncidence, la finale de 2024 se jouera au stade de Wembley.

« J’ai rejoint ce club pour avoir de bonnes chances de gagner la Ligue des champions », a déclaré Kane dimanche, « mais que ce soit à Wembley, c’est incroyable. »

Il semble que l’objectif de l’attaquant affamé d’argenterie soit fixé.