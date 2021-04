Un avocat de Houston, au Texas, a sauté dans le train du mémorial de George Floyd, insistant sur le fait que l’homme avait été arrêté par un flic sale et condamné à tort pour une accusation de drogue, et exhortant le tribunal à «corriger le dossier».

La défenseuse publique du comté de Harris, Allison Mathis, a expliqué que le geste n’était pas lié à «Mérite ou dignité», mais était plutôt sur « Corriger le dossier. » Floyd n’avait pas réellement commis le crime dont il avait été condamné, a insisté Mathis, soulignant l’implication de l’ancien policier Gerald Goines, qui fait maintenant face à deux chefs d’accusation de meurtre.

Floyd a été arrêté par Goines et accusé de vente de crack en 2004, alors qu’il vivait encore à Houston. Il a plaidé coupable en échange d’une peine plus courte de 10 mois plutôt que du long séjour en prison que son casier judiciaire déjà substantiel lui aurait valu. Après avoir purgé cette peine, Floyd s’est déplacé vers le nord, au Minnesota, plutôt que de risquer les dangers supplémentaires des violations de la libération conditionnelle et d’autres crimes sur papier.





L’agent Goines a fait l’objet d’un examen minutieux à la suite d’un raid de drogue désastreux en 2019, au cours duquel deux suspects ont été tués et quatre policiers blessés. Au départ, affirmant qu’il avait un informateur, il a finalement admis qu’il avait lui-même acheté de l’héroïne aux suspects pour obtenir un mandat pour le raid bâclé. En conséquence, 160 affaires de drogue ont été abandonnées et de nombreux autres agents impliqués dans l’unité antidrogue ont également été inculpés pour leur lien avec la « pomme pourrie ».

« Personne n’a pris la peine de remettre en question la parole d’un policier vétéran par rapport à celle d’un homme noir précédemment condamné », Mathis a déclaré dans sa demande de libération conditionnelle posthume pour Floyd, affirmant que c’était maintenant « dégager » que Goines a inventé son informateur confidentiel pour détenir Floyd et qu’il était grand temps que le Texas pardonne à Floyd sa condamnation pour drogue.

Alors que Mathis a reconnu un pardon « N’effacerait pas la mémoire, personnelle ou institutionnelle, de ce qui est arrivé à » Floyd, elle a soutenu que ce serait « Remettre les pendules à l’heure » au Texas et produire une partie de la responsabilité que les manifestants de Black Lives Matter ont dit qu’ils recherchaient.





Floyd, 46 ans, est décédé en mai 2020 lors d’une tentative de plusieurs policiers de Minneapolis de l’arrêter après avoir prétendument utilisé de la fausse monnaie dans une épicerie. Sa mort a déclenché des manifestations qui se sont rapidement transformées en violentes émeutes et se sont propagées des villes jumelles au reste des États-Unis.

Derek Chauvin, l’officier qui a été filmé à genoux sur Floyd pendant plusieurs minutes lors de l’arrestation, a été immédiatement renvoyé et accusé de meurtre non intentionnel au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré. La semaine dernière, un jury de Minneapolis l’a déclaré coupable des trois chefs d’accusation. Il sera condamné en juin.

