Signalez les morsures d’animaux et demandez des soins, déclare un médecin au milieu des inquiétudes concernant la rage

Photo de Shaughn Butts

Contenu de l’article Le médecin-hygiéniste des comtés de Hastings et de Prince Edward conseille aux gens de signaler les morsures d’animaux et de faire preuve de prudence à proximité des chauves-souris et d’autres animaux sauvages.

Publicité 2 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article « Signalez toujours une morsure ou une griffure d’animal au bureau de santé publique », a déclaré le Dr Ethan Toumishey, qui a déclaré que des soins médicaux pourraient être nécessaires, ne serait-ce qu’à titre de précaution. Les conseils de Toumishey et d’autres responsables de la santé de l’Ontario font suite à décès d’un enfant de la région de Brantford à cause de la rage. La rage a fait la une des journaux ce mois-ci après que les autorités sanitaires ont annoncé le premier cas humain contracté en Ontario depuis 1967. Le décès de l’enfant a été signalé début octobre et a fait l’objet d’une couverture médiatique internationale. Toumishey a déclaré dans une déclaration écrite qu’il ne pouvait pas commenter des cas individuels. Il a offert « nos plus sincères sympathies » à la famille et aux amis de l’enfant. La rage est une infection virale. Il attaque le système nerveux, provoquant une inflammation de la moelle épinière et du cerveau.

Publicité 3 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article « Une fois les signes cliniques apparus, la rage est presque toujours mortelle chez les animaux et chez les humains », indique le site Internet de l’Agence canadienne d’inspection des aliments. L’agence dirige le suivi des cas de rage chez les rats chauves-souris au Canada. Il publie des rapports mensuels sur la rage et d’autres problèmes de santé animale. Son dernier rapport classe le cas de l’Ontario comme le seul cas de rage humaine à l’échelle nationale cette année. Sur les 102 cas animaux de rage à l’échelle nationale au 30 septembre, 63 concernaient des chauves-souris de l’Ontario. Au Canada, il y a eu 28 décès humains dus à la rage depuis 1924; neuf de ces décès sont survenus en Ontario, selon les autorités fédérales et provinciales. Depuis 1967, « tous les cas humains de rage au Canada résultent d’une exposition à des chauves-souris ou d’expositions dans un autre pays », peut-on lire sur le site Web de l’Agence de la santé publique du Canada.

Tour d’horizon de midi dans l’Est de l’Ontario Votre résumé en semaine des principales nouvelles de nos salles de rédaction de Cornwall, Brockville, Kingston et Belleville. En vous inscrivant, vous consentez à recevoir la newsletter ci-dessus de Postmedia Network Inc. Merci de vous être inscrit ! Un e-mail de bienvenue est en route. Si vous ne le voyez pas, veuillez vérifier votre dossier indésirable. Le prochain numéro de Eastern Ontario Midday Roundup sera bientôt dans votre boîte de réception. Nous avons rencontré un problème lors de votre inscription. Veuillez réessayer

Contenu de l’article

Publicité 4 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article Le bureau de santé du comté de Brant a annoncé le 25 septembre qu’une personne de la région de Brantford avait été mordue par une chauve-souris mais ne présentait aucun symptôme et recevait un traitement. Un test sur la chauve-souris morte a confirmé qu’elle était atteinte de la rage, a déclaré le bureau de santé. Les statistiques de Hastings Prince Edward Public Health montrent que 34 morsures de chauves-souris ont été signalées dans les deux comtés entre le 1er janvier et le 5 octobre. Au cours des sept dernières années, le nombre annuel de morsures de chauves-souris dans la région a varié entre 20 et 41. Rechercher un traitement Toumishey a déclaré qu’un fournisseur de soins primaires, comme un médecin de famille ou une infirmière praticienne, devrait être appelé si une personne est mordue ou griffée par un animal. Des médicaments peuvent être nécessaires. Toute zone du corps mordue, griffée ou en contact direct avec un animal suspecté d’être enragé doit être lavée à l’eau et au savon pendant 15 minutes, a indiqué le médecin.

Publicité 5 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article Le traitement post-exposition contre la rage consiste en une injection d’anticorps, suivie d’une série d’injections de vaccin antirabique dans le bras pendant quelques semaines. Le traitement est « très efficace » s’il est administré avant l’apparition des symptômes, a déclaré Toumishey. Le Dr Malcolm Lock, médecin hygiéniste par intérim du bureau de santé Haldimand-Norfolk, a déclaré que le premier traitement doit être administré dans les deux jours pour être efficace. Les animaux impliqués dans de tels contacts doivent être mis en quarantaine pendant 10 jours, a-t-il déclaré. Le Dr Scott Weese, vétérinaire spécialiste des maladies infectieuses au Collège vétérinaire de l’Ontario à Guelph, a déclaré que les ratons laveurs, les mouffettes et les renards sont également porteurs de souches de la rage au Canada. Il a déclaré que la petite taille des chauves-souris peut rendre les morsures difficiles à voir.

Publicité 6 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article « Il se peut que vous ne remarquiez pas la morsure, ou qu’elle soit très mineure, et que vous n’y prêtiez pas attention. » Les animaux infectés excrétent le virus dans leur salive, a-t-il expliqué, et tout mammifère peut être infecté par une morsure ou si la salive entre en contact avec leurs yeux. Évitez tout contact avec la faune Les gens devraient éviter tout contact direct avec la faune et s’assurer que les animaux de compagnie, y compris les chats et les chiens, soient vaccinés contre la rage, a déclaré Weese. Les programmes d’appâts médicamenteux ont réduit la rage chez d’autres espèces, mais cela ne peut pas être fait pour les chauves-souris. Toutes les espèces de chauves-souris de l’Ontario se nourrissent d’insectes. Le ministère des Richesses naturelles de l’Ontario « ne suit pas spécifiquement les cas de rage chez les chauves-souris puisque les mesures de gestion ne sont pas possibles », a écrit le porte-parole Mike Fenn par courrier électronique. Toumishey, de Hastings-Prince Edward, a également exhorté les gens ne pas manipuler les chauves-souris et a recommandé d’ouvrir les portes ou les fenêtres pour aider les chauves-souris à quitter les bâtiments par elles-mêmes. Des spécialistes formés de la faune peuvent capturer et déplacer les chauves-souris.

Publicité 7 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article Il a ajouté que les gens devraient supposer que les chauves-souris peuvent être porteuses de la rage. « On ne peut pas savoir si une chauve-souris est atteinte de la rage par son apparence », a déclaré Toumishey lors d’une réunion du conseil de santé du comté le 2 octobre. Il a expliqué que l’infection ne peut être confirmée que par des tests en laboratoire. Ce test nécessite le tissu cérébral d’une chauve-souris morte, a déclaré Leah Birmingham, directrice médicale du Sandy Pines Wildlife Centre à Napanee. Cependant, a expliqué Toumishey, les chauves-souris infectées peuvent se comporter de manière inhabituelle, par exemple en luttant pour voler, en rampant sur le sol ou en se présentant dans des endroits inhabituels, comme sur les pelouses ou dans les maisons. Quant à ceux qui travaillent avec les chauves-souris, les espèces de chauves-souris jouent un rôle important dans la nature et ne devraient pas être tuées d’emblée parce qu’on soupçonne qu’elles pourraient être enragées ; les lois régissent également l’interférence humaine avec les chauves-souris et autres animaux sauvages. (Voir l’histoire connexe aujourd’hui pour plus de détails.)

Publicité 8 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article Toumishey a déclaré que les petits rongeurs, tels que les souris, ne sont pas connus pour transmettre la rage et ont tendance à mourir suite à leurs rencontres avec des animaux infectés. Interrogé sur les rats, Toumishey a répondu qu’une situation donnée devrait être évaluée. « On ne sait généralement pas qu’ils provoquent la rage. « Il n’y a aucun cas documenté de transmission interhumaine du virus », a ajouté Toumishey. Pour signaler une morsure, une griffure ou un contact avec un animal dans les comtés de Hastings et de Prince Edward, appelez le 613-966-5500 ou, sans frais, le 1-800-267-2803. Les utilisateurs du système TTY doivent composer le 711 ou le 1-800-267-6511. Avec des fichiers de La Presse canadienne et de Darlene Wroe/Temiskaming Speaker/Local Journalism Initiative Pour plus d’informations sur la santé et du contenu sur les maladies, les affections, le bien-être, les modes de vie sains, les médicaments, les traitements et bien plus encore, rendez-vous sur Santé.ca – membre du réseau Postmedia.

Contenu de l’article