Signaler tous les avis – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Il y a quelques jours, le Kremlin (à Moscou) a déclaré que si la présidente Pelosi se rendait à Taïwan, ce serait une provocation et cela créerait des tensions dans la région.

Je pose cette question en retour. Depuis que Poutine et ses troupes ont envahi l’Ukraine et tué des milliers de civils, dont des femmes et des enfants, n’est-ce pas considéré comme une provocation aussi ? Cela a également accru les tensions dans les pays frontaliers de la Russie.

Le Kremlin doit rapporter toutes les opinions qui circulent, pas seulement les leurs.

George Hayner

Montgomery