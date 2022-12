Signaler que les discours de haine sur Twitter ont augmenté depuis le Twitter d’Elon Musk

La prise de contrôle de Twitter par Elon Musk a vu un chaos abject les jours suivants sur la plateforme. Alors que le patron de Tesla a licencié 50% des effectifs de Twitter, de nombreux utilisateurs de Twitter ont déclaré qu’ils quitteraient définitivement la plate-forme. L’autre décision controversée de Musk a été de rendre la coche bleue disponible pour toute personne payant un prix de 8 $, ce qui a suscité des inquiétudes croissantes concernant la sécurité et la désinformation. Maintenant, un nouveau rapport qui a émergé montre que le discours de haine sur Twitter a bondi depuis qu’Elon Musk a pris le relais, affirme le New York Times. Le média a utilisé son compte Twitter officiel et a partagé l’article.

Le milliardaire, cependant, n’est pas resté silencieux et a répondu de la même manière. “Complètement faux”, a-t-il écrit. Le tweet lui-même a suscité plus de ressemblance que l’article original. Jetez un œil :

“Les gens qui étaient incroyablement naïfs lorsque Trump a effectivement pris le contrôle de Twitter et coûté au monde d’innombrables vies et une richesse/un temps incalculables sont encore plus incroyablement naïfs à propos du musc prenant littéralement le contrôle de Twitter et coûtant inévitablement d’innombrables vies et une richesse/un temps incalculables”, a commenté un Twitter utilisateur. Une autre personne a écrit : “J’ai ouvert l’article et j’ai vu des chiffres et des comparaisons simples. Vous avez simplement dit “totalement faux” comme si les mots signifiaient quelque chose. Alors, que pouvez-vous montrer comme contre-argument en termes de quelque chose de concret ?”

Pendant ce temps, plus tôt, Musk a tweeté : « Veuillez noter que Twitter fera beaucoup de choses stupides dans les mois à venir. Nous garderons ce qui fonctionne et changerons ce qui ne fonctionne pas.” Les utilisateurs de Twitter avaient des idées intéressantes sur les “choses stupides” à faire. Twitter a commencé plus tôt à donner des badges gris aux responsables gouvernementaux et aux personnalités publiques du monde entier, y compris en Inde, mais a ensuite annulé le changement. “Je viens de le tuer”, a tweeté Musk à un utilisateur.

“Le chèque bleu sera le grand niveleur”, a-t-il ajouté. Plus tôt, Twitter a commencé à étiqueter les poignées du gouvernement indien et les médias indiens comme “officiels” avant le déploiement des abonnements au badge bleu à travers le pays.

