« Mon plat préféré ! Le morse ! Je paierais n’importe qui pour m’en procurer !

L’ancienne députée du Nunavut, Manitok Thompson, exprimait son enthousiasme sur Twitter lorsque le tweet de 12 mots a été signalé pour avoir enfreint les règles.

Il a été qualifié de “média excessivement graphique” et Twitter a publié un avis indiquant que l’exposition au gore gratuit peut être préjudiciable, “surtout si le contenu est publié avec l’intention de se délecter de cruauté ou de plaisir sadique”.

Thompson était sous le choc. Elle a dû supprimer son post pour rester sur la plateforme.

“Je ne vendais pas de viande de morse, je postais juste à ce sujet pour demander si quelqu’un pouvait aller me chercher de la viande et me l’envoyer… c’est une très grande discrimination envers notre culture de ne pas être autorisé à publier notre nourriture ou notre chemin de vie », a déclaré Thompson dans une entrevue avec CBC.

L’ancien membre de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest, Manitok Thompson, a servi du sceau frais lors de l’ouverture du parc Annie Pootoogook en 2021. (Soumis par Yoanis Menge)

Ce n’est pas la première fois que la culture autochtone est signalée comme une violation sur les réseaux sociaux. La chanteuse inuk primée Tanya Tagaq a vu son compte Facebook suspendu après avoir posté une photo avec de la fourrure de phoque. L’artisan inuk Kenneth Mackay s’est vu refuser une publicité sur Facebook car ses couteaux inuits traditionnels étaient étiquetés comme des “armes”. une fois en 2017 et encore en 2019 .

La modération du contenu des médias sociaux n’est pas propre à Facebook et Twitter.

Le populaire TikToker du nord Hovak Johnston a récemment évoqué publiquement se débarrasser de son compte TikTok en raison des rapports de violation élevés.

“Twitter et Facebook doivent revoir leurs politiques et cesser de discriminer les Inuits”, a déclaré Thompson, dont le message a été supprimé le 19 octobre, une semaine avant qu’Elon Musk ne reprenne officiellement le site de réseautage social.

Plus d’éducation nécessaire, dit le professeur

Toutes les plateformes de médias sociaux ont leur propre version des directives communautaires décrivant ce qui pourrait être une violation, comme l’intimidation, la nudité ou le contenu violent.

Mais le simple fait de partager votre vie en tant qu’Autochtone ne devrait pas être aussi controversé, a déclaré Kim TallBear, professeur à la Faculté des études autochtones de l’Université de l’Alberta.

“Nous savons depuis que les colons sont arrivés [to North America]ils ont été offensés par les modes de vie autochtones et ont cherché à les éteindre – qu’ils les éteignent dans la vraie vie ou qu’ils puissent en éteindre les représentations sur les réseaux sociaux “, a déclaré TallBear dans une interview avec CBC.

Kim TallBear, professeur à l’Université de l’Alberta. (Kim TallBear/Steinhauer Photography)

Une partie de la solution consisterait à attirer davantage d’Autochtones dans les domaines technologiques, a déclaré TallBear.

“C’est dommage que le fardeau repose toujours sur nous, mais … vous savez, nous avons tendance à mieux comprendre ces choses et je pense que si vous avez des Autochtones dans la technologie au sein de ces entreprises, ils seront mieux en mesure de signaler ce est en fait un contenu inapproprié”, a déclaré TallBear.

L’éducation est également essentielle, a déclaré le professeur, notant que les travailleurs des médias sociaux et des plateformes technologiques devraient avoir une connaissance de la race et de l’indigénéité.

“L’éducation publique que la plupart d’entre nous traversons, de la maternelle à la 12e année, il y a très, très peu de traitement de ce genre de problèmes. Nous devons donc nous en occuper à l’université, et même dans ces programmes de formation technique auxquels les gens vont, ” dit Grand Ours.

Les médias sociaux disent que la modération n’est pas une science exacte

La modération des médias sociaux est un mélange d’équipes technologiques et humaines.

Alors que TikTok dit qu’il s’efforce d’être un espace inclusif d’expression positive et créative, un porte-parole de l’entreprise a reconnu que ni la technologie ni les humains ne prennent les décisions de modération correctes 100% du temps.

“Les créateurs peuvent faire appel des décisions qu’ils estiment incorrectes directement dans l’application. Si le contenu ou les comptes ont été supprimés de manière incorrecte, le contenu sera rétabli et/ou la pénalité sera effacée et n’affectera pas le compte à l’avenir”, a écrit un porte-parole de TikTok. dans une déclaration envoyée par courriel.

Twitter formera un conseil de modération de contenu avec des points de vue très divers. Aucune décision majeure de contenu ou de rétablissement de compte n’aura lieu avant la réunion de ce conseil. —@Elon Musk

Pendant ce temps, pour Meta, anciennement nommé Facebook Inc., un porte-parole a déclaré que la société souhaitait aider à prévenir l’extinction des espèces.

“Bien que nous reconnaissions que toutes les espèces ou populations de phoques ne sont pas en danger ou menacées, certaines le sont. En conséquence, nous appliquons une norme mondiale large pour garantir que les espèces les plus vulnérables au monde ne soient pas mises en danger”, a écrit un porte-parole de Meta.

Meta a également noté qu’elle sollicitait régulièrement les commentaires des peuples autochtones et des Canadiens ayant des besoins uniques afin que l’entreprise puisse “tenir compte des considérations culturelles et régionales lors de l’élaboration de politiques qui ont un impact sur notre communauté mondiale”.

Les représentants de Twitter n’ont pas répondu dans les délais.

Double standard pour la modération de contenu

Il se sent ciblé pour être signalé aux médias graphiques lorsque les Inuits respectent les animaux et la terre, a déclaré Thompson.

“Notre loi traditionnelle dit toujours de tuer tout de suite, donc l’animal ne se sent pas… comme vous le voyez avec les vaches, les poulets et les cochons, ils sont torturés, ils sont dans un très mauvais état”. [situation] dans certains cas », a déclaré Thompson.

Deux jours après que son message original a été signalé, à titre expérimental, l’ancienne députée a publié des photos d’animaux dans des fermes d’élevage sur Twitter, mais ce message n’a jamais été signalé comme une violation.

Je suis un amoureux des animaux pour les vaches / autres animaux de la ferme. C’est la pire cruauté envers les animaux qui soit. Les aînés inuits seraient choqués! La loi inuit ne permettrait pas ce traitement des animaux. La loi sacrée des Inuits n’est pas de maltraiter un animal mais de le tuer tout de suite pour se nourrir. pic.twitter.com/lAxRodaI8u —@ManitokThompson

En tant qu’Inuk, Thompson a dit qu’elle ne pourrait jamais imaginer mettre un animal dans cette situation.

“Même voir des ours polaires dans le zoo et des bélugas – ça fait mal à notre être intérieur”, a déclaré Thompson.

L’ancienne députée a déclaré qu’elle aimerait rencontrer des décideurs sur Facebook et Twitter pour mettre en valeur la culture inuite et créer une meilleure compréhension.

“Viens dans ma cuisine.”