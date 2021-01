Le nombre de nouveaux utilisateurs installant l’application de messagerie Signal chaque jour est en passe de dépasser le million, ce qui le rapproche des niveaux vus par le plus grand rival WhatsApp, à la suite d’une mise à jour de la politique de confidentialité de l’application appartenant à Facebook Inc.

Environ 810 000 utilisateurs dans le monde ont installé Signal dimanche, soit près de 18 fois par rapport aux chiffres de téléchargement du 6 janvier, le jour où WhatsApp a mis à jour ses conditions de confidentialité, selon les données de la société de recherche Apptopia.

Les nouvelles conditions de confidentialité de WhatsApp se réservent le droit de partager les données de l’utilisateur, y compris l’emplacement et le numéro de téléphone, avec son parent Facebook Inc et des unités telles que Instagram et Messenger.

Les défenseurs de la protection de la vie privée ont remis en question cette décision en citant les antécédents de Facebook dans le traitement des données des utilisateurs, beaucoup suggérant aux utilisateurs de migrer vers des plateformes telles que Telegram et Signal.

Pour faire face au nombre de nouveaux utilisateurs, Signal a déclaré dimanche qu’il avait ajouté plus de serveurs pour gérer le trafic. Jusqu’à récemment, l’application à but non lucratif était largement utilisée par les journalistes et les militants des droits humains à la recherche d’un mode de communication plus sécurisé et crypté.

WhatsApp, qui a connu une baisse de 7% des installations quotidiennes dimanche par rapport à mercredi, a été téléchargé par près de 1,2 million d’utilisateurs le 10 janvier, selon Apptopia.