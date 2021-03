L’application de messagerie instantanée Signal, qui a attiré beaucoup d’attention après le récent fiasco de la politique de confidentialité impliquant WhatsApp, testerait maintenant un nouvel outil de migration qui aidera les utilisateurs à transférer leur compte et toutes ses données vers un nouvel appareil via un Wi-Fi local et protégé. connexion. Signal, qui a récemment gagné de nombreux utilisateurs, dispose d’une fonctionnalité qui aide les utilisateurs à transférer leurs discussions vers un nouvel appareil, le processus est trop long, car il oblige les utilisateurs à effectuer une sauvegarde locale, à transférer la sauvegarde locale sur le nouvel appareil, puis restaurez-le pour accéder à leurs messages.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, Signal proposera une solution beaucoup plus simple. Selon un rapport dans TestingCatalog, la dernière mise à jour sur Signal Beta Channel (v5.5.0) introduit un nouvel outil de migration qui aidera les utilisateurs à transférer leur compte et toutes ses données vers un nouvel appareil via une connexion Wi-Fi. Le rapport cite ce journal des modifications comme suit: «Transférez rapidement et en toute sécurité vos informations Signal vers un tout nouveau téléphone Android. Utilisez la fonction de migration chiffrée de bout en bout pour déplacer votre compte et vos messages d’un ancien appareil vers un nouvel appareil via une connexion Wi-Fi directe locale privée. »

Cette nouvelle fonctionnalité, en plus d’être simple et transparente, offre également un certain niveau de sécurité car elle offre un cryptage de bout en bout pour les sauvegardes. Ceux qui sont inscrits en tant que testeurs bêta pour Signal peuvent trouver la nouvelle fonctionnalité «Transférer un compte» dans les paramètres de chat de l’application.

Pour transférer toutes les données Signal vers un nouveau compte, les utilisateurs doivent se connecter à Signal sur le nouvel appareil> Transférer ou restaurer un compte> Transférer depuis un appareil Android> Continuer. Cela fera migrer instantanément le compte d’un utilisateur vers son nouvel appareil. La fonctionnalité nécessite Wi-Fi Direct pour migrer les comptes, il est donc conseillé aux utilisateurs de garder les deux smartphones proches l’un de l’autre.

Il est important de noter que cette fonctionnalité n’est disponible que pour certains bêta-testeurs. On ne sait pas quand Signal proposera cette fonctionnalité à tous les utilisateurs.