Signal a rétabli ses services un jour après que l’application a rencontré des difficultés techniques, car elle a traité un flot de nouveaux utilisateurs à la suite de l’annonce par l’application de messagerie rivale WhatsApp d’un changement controversé en termes de confidentialité. Tôt samedi, les utilisateurs de Signal se sont rendus sur les réseaux sociaux pour signaler un problème technique qui affectait la livraison des messages sur la plateforme. La société de messagerie, dans une série de tweets, avait reconnu le problème et déclaré qu’elle travaillait dur pour restaurer le service le plus rapidement possible. Signal continue de voir une augmentation significative des téléchargements suite à une modification des conditions de confidentialité de WhatsApp qui oblige ses utilisateurs à partager leurs données avec Facebook et Instagram.

La société explique que les utilisateurs d’Android qui voient « Message chiffré incorrect » doivent appuyer sur le menu dans le coin supérieur droit et sélectionner « Réinitialiser la session sécurisée ». Sur les appareils iOS, les utilisateurs de Signal peuvent sélectionner le bouton « Réinitialiser la session » sous « Le message reçu n’était pas synchronisé ». La société répète que les erreurs techniques n’affectent pas la sécurité du chat qui promet un cryptage de bout en bout.

Signal ajoute: « Comme effet secondaire malheureux de cette panne, les utilisateurs peuvent voir des erreurs dans certains de leurs chats. Cela n’affecte pas la sécurité de votre chat, mais vous avez peut-être manqué un message de ce contact. Les prochaines mises à jour de l’application Signal seront corrigées. cela automatiquement. «

Sur Android, si vous voyez « Message chiffré incorrect », appuyez sur le menu en haut à droite et appuyez sur « Réinitialiser la session sécurisée ». Sur iOS, appuyez sur le bouton «Réinitialiser la session» sous «Le message reçu n’était pas synchronisé». Les erreurs n’affectent pas la sécurité du chat et seront automatiquement corrigées dans la prochaine mise à jour de l’application. pic.twitter.com/dgLGLZS3zB – Signal (@signalapp) 17 janvier 2021

Plusieurs utilisateurs en Inde s’étaient également plaints de problèmes avec les applications Android et iOS. Le co-fondateur de Signal, Brian Acton, avait précédemment déclaré que le marché indien dépassait toutes ses attentes. Dans une interview, l’exécutif a également ajouté que Signal était en tête de l’App Store iOS dans 40 pays et numéro un dans 18 pays sur Google Play. Il a géré plus de dix millions de téléchargements, quelques jours seulement après que WhatsApp a annoncé une nouvelle politique de confidentialité et des conditions de service pour la plate-forme. Pendant ce temps, Facebook a repoussé la date de déploiement de la nouvelle politique au 15 mai, au milieu de la confusion « et de la » désinformation « .