Signal Messenger s’attaque aux politiques de données utilisateur «  floues  » d’Instagram avec une campagne publicitaire SUPER-SPECIFIC et bloque son compte publicitaire

Dans un article de blog publié mardi, Signal, qui se veut respectueux de la vie privée, a appelé les politiques de confidentialité des utilisateurs d’Instagram et de sa société mère Facebook, qui utilisent toutes deux les mêmes outils et plate-forme adtech.

En conséquence, les deux ont accès à toutes les données que les utilisateurs créent lorsqu’ils parcourent leurs flux Instagram et Facebook. En plus des informations personnelles telles que l’âge et le lieu, les données collectées peuvent être aussi détaillées que le type d’emploi, le statut de la relation, les opportunités immobilières – même la routine de soins de la peau et les intérêts musicaux.

«Il est déjà possible de saisir des fragments de ces vérités dans les publicités qui vous sont présentées; ce sont des lueurs qui reflètent le monde d’un inconnu qui vous surveille, « selon Jun Harada, responsable de la croissance et de la communication chez Signal, à qui le billet de blog est attribué.

En utilisant ces points de données raffinés, Signal – qui est en concurrence avec WhatsApp appartenant à Facebook – a créé un « Annonce ciblée à plusieurs variantes » campagne pour montrer comment les géants des médias sociaux tels que Facebook utilisent leurs plateformes pour «Vendre de la visibilité sur les gens et leur vie.»

Nous voulions utiliser les publicités Instagram pour mettre en évidence comment la technologie publicitaire envahit votre vie privée. Au lieu de cela, Facebook a fermé notre compte: https://t.co/RCtGrIp60ypic.twitter.com/NMjz868KTe – Signal (@signalapp) 4 mai 2021

« Ce n’est pas exactement un secret, mais l’image complète est floue pour la plupart – faiblement dissimulée dans des systèmes complexes au rendu opaque et des petits caractères conçus pour être défilés, » le post a noté.

Les publicités contiennent trois phrases génériques de texte, dont des parties ont été mises en évidence comme variables, en fonction des attributs spécifiques du spectateur cible ou du public que Signal a choisi à l’aide des informations offertes par les outils adtech d’Instagram.

Par exemple, une annonce lue, «Vous avez cette publicité parce que vous êtes un ‘instructeur de Pilates pour jeunes mariés’ et que vous êtes ‘fou de dessin animé’. Cette annonce a utilisé votre position pour voir que vous êtes à «La Jolla». Vous aimez les «blogs parentaux» et vous pensez à «l’adoption LGBTQ». »

Les parties entre guillemets simples sont les informations variables mises en évidence dans les annonces pour montrer l’étendue des informations collectées et disponibles pour les annonceurs.

«L’annonce afficherait simplement certaines des informations collectées sur le spectateur que la plate-forme publicitaire utilise. Facebook n’était pas dans cette idée », note l’article de blog, qui présente une capture d’écran du compte publicitaire de Signal répertorié comme étant désactivé.

«Être transparent sur la façon dont les publicités utilisent les données des gens est apparemment suffisant pour être banni; dans le monde de Facebook, la seule utilisation acceptable est de cacher ce que vous faites à votre public », le message a conclu, notant que le compte publicitaire de Signal avait été fermé avant que bon nombre de ces publicités n’atteignent leur public cible.

Signal a essayé d’utiliser les publicités Instagram pour afficher les données que Facebook recueille sur vous et vend l’accès auquel Facebook n’était pas dans l’idée, et a fermé notre compte à la place: https://t.co/sSqJ8JlxR7pic.twitter.com/PU6WoDdt70 – Moxie Marlinspike (@moxie) 4 mai 2021

Facebook n’a pas encore commenté la question.

Ce n’était pas la première fois que Signal se mêlait à Facebook. Après que WhatsApp a annoncé un changement dans ses conditions générales plus tôt cette année, il y a eu une augmentation du nombre d’utilisateurs optant pour des alternatives telles que Signal et Telegram. Selon les nouvelles conditions d’utilisation – qui doivent entrer en vigueur le 15 mai, WhatsApp peut partager les données de profil utilisateur avec Facebook dans certaines circonstances.

À l’époque, Facebook avait diffusé des publicités pour son application Messenger chaque fois que les utilisateurs d’iPhone recherchaient Signal dans l’App Store.

En réponse, Signal tweeté: «Facebook est probablement plus à l’aise pour vendre des publicités que pour les acheter, mais ils feront ce qu’ils doivent faire pour être le meilleur résultat lorsque certaines personnes recherchent« Signal »dans l’App Store. PS Il n’y aura jamais d’annonces dans Signal, car vos données appartiennent à vos mains et non aux nôtres. «

