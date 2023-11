Signal : Ford acquiert une start-up technologique de gestion de batterie

Selon Base de données des offres de GlobalData, Moteur Ford La société a récemment acquis Auto Motive Power (AMP), une start-up de gestion de l’énergie basée à Los Angeles.

Auto Motive Power Inc (Auto Motive Power) est spécialisée dans les services de gestion de batteries.

Avec cet accord, AMP cessera d’exister à mesure que Ford reprendra sa technologie et ses installations à Santa Fe Springs, en Californie. Les détails financiers de l’acquisition n’ont pas été divulgués.

AMP prétendait auparavant être le fournisseur de gestion d’énergie de « la plupart des principaux constructeurs mondiaux de voitures électriques », bien que ses clients n’aient jamais été révélés publiquement. La start-up a rapidement étendu sa portée en tant qu’entreprise indépendante, fournissant des solutions de gestion de l’énergie pour diverses applications, notamment les véhicules de transport partagés autonomes, les drones et les systèmes de transport de type hyperloop.

L’acquisition d’AMP par Ford comprend l’incorporation de la majorité des employés de la start-up, dont le fondateur Anil Paryani. Paryani, qui relèvera du responsable du développement des véhicules électriques de Ford, Alan Clarke, avait déjà collaboré avec Clarke pendant leur mandat chez Ford. Tesla.

Justification de l’accord

Avec cette acquisition, Ford vise à accélérer l’adoption des véhicules électriques et à améliorer l’expérience de recharge pour les clients.

Cette décision souligne l’engagement de Ford à renforcer ses propres projets de véhicules électriques (VE).

