Signal, l’alternative WhatsApp dont tout le monde parle ces jours-ci, fait face à une panne. Vendredi soir, des milliers d’utilisateurs ont signalé des erreurs avec l’application, car les messages n’étaient pas livrés. Le problème, selon les rapports, semble avoir commencé la nuit dernière et semble être une panne mondiale. Le site Web de suivi des pannes DownDetector a également montré des milliers de rapports d’erreur d’utilisateurs du monde entier. Maintenant, bien que le problème semble être résolu pour certains utilisateurs, il y a toujours des problèmes avec l’application. Chez News18, nous l’avons vérifié nous-mêmes. Bien que l’application fonctionne normalement pour nous, tous les messages ne sont pas livrés et certains messages prennent trop de temps à livrer.

Signal, dans une série de tweets, a reconnu le problème, affirmant qu’il travaillait dur pour restaurer le problème le plus rapidement possible. Dans une mise à jour envoyée aux alentours de 6 h 40 IST aujourd’hui, Signal a déclaré: « Nous travaillons toujours aussi rapidement que possible pour mettre en ligne une capacité supplémentaire pour gérer les pics de trafic. » En outre, Aruna Holder, directeur des opérations de la société, a déclaré hier soir à NDTV dans un communiqué que Signal ajoutait de nouveaux serveurs et une capacité supplémentaire à un rythme record chaque jour cette semaine, mais vendredi a dépassé même les prévisions les plus optimistes de la société. «Des millions et des millions de nouveaux utilisateurs envoient un message selon lequel la confidentialité est importante, et nous travaillons dur pour restaurer le service pour eux le plus rapidement possible», a déclaré Harder à NDTV.

Nous travaillons toujours aussi rapidement que possible pour mettre en ligne une capacité supplémentaire afin de gérer les pics de trafic. – Signal (@signalapp) 16 janvier 2021

Sur l’application Signal, l’entreprise avait même mis une bannière d’avertissement indiquant que l’application rencontrait des difficultés techniques. Bien que la bannière ait été retirée, l’application ne fonctionne toujours pas de manière optimale pour de nombreux utilisateurs.

L’énorme afflux d’utilisateurs sur Signal survient alors que les gens se tournent vers l’application de messagerie privée afin d’avoir une alternative à WhatsApp, qui a fait l’objet de vives critiques depuis qu’il a notifié sa politique de données mise à jour. Signal a été téléchargé par 17,8 millions d’utilisateurs au cours des sept derniers jours, soit une augmentation de 62 fois par rapport à la semaine précédente.