Signal et Telegram voient le pic de la demande alors que les nouvelles conditions de WhatsApp suscitent le débat

Les applications de messagerie Signal et Telegram connaissent une augmentation soudaine de la demande après que les conditions de service mises à jour de WhatsApp, un plus grand rival, ont soulevé des sourcils sur les médias sociaux.

WhatsApp, qui utilise la technologie de cryptage de Signal, a défini de nouvelles conditions mercredi, demandant aux utilisateurs d’accepter de laisser le propriétaire Facebook Inc et ses filiales collecter les données des utilisateurs, y compris leur numéro de téléphone et leur emplacement.

Certains militants de la protection de la vie privée ont remis en question la décision «d’accepter ou de retirer nos données» sur Twitter et ont suggéré aux utilisateurs de passer à des applications comme Signal et Telegram.

La popularité de Signal a encore augmenté jeudi après avoir été approuvé par Elon Musk, qui possède l’un des comptes les plus suivis sur Twitter, et par le principal patron du site de micro-blogging, Jack Dorsey.

Plus de 100000 utilisateurs ont installé Signal dans les magasins d’applications d’Apple et de Google au cours des deux derniers jours, tandis que Telegram a enregistré près de 2,2 millions de téléchargements, selon la société d’analyse de données Sensor Tower.

Les nouvelles installations de WhatsApp ont chuté de 11% au cours des sept premiers jours de 2021 par rapport à la semaine précédente, mais cela représentait encore environ 10,5 millions de téléchargements dans le monde, a déclaré Sensor Tower.