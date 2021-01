L’application de messagerie instantanée Signal a régulièrement signalé une augmentation du nombre de nouveaux utilisateurs ainsi que des premiers téléchargements de l’application à l’échelle mondiale. Les tendances semblent l’indiquer également. L’application Signal a grimpé au sommet des classements sur l’App Store d’Apple pour l’iPhone dans de nombreux pays, dont l’Inde, et plane également près du sommet sur le Google Play Store pour les téléphones Android – étonnamment en Inde, c’est le troisième le plus application gratuite populaire après l’application vidéo courte MX TakaTak et SnackVideo. Néanmoins, si vous vous demandez comment l’application Signal soutiendra le pic de nouveaux utilisateurs et améliorera le produit en même temps, le tweet d’Elon Musk devrait apporter un certain soulagement. Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX, a été un fervent partisan de l’application de messagerie instantanée axée sur la confidentialité, à un moment où WhatsApp, propriété de Facebook, compte le plus d’utilisateurs au monde.

En réponse à un tweet d’Alexander Sibert (@alexandersibert), PDG d’une entreprise de commerce électronique, Musk a confirmé qu’il investirait à nouveau dans l’application Signal. «@Elonmusk devrait investir dans @signalapp pour le rendre plus populaire, stable et meilleur UX. Peut-être que Signal sera utilisé plus tard dans chaque voiture Tesla et projet SpaceX », a-t-il tweeté. Elon Musk a répondu: «Déjà donné à Signal il y a un an. Je donnerai plus. » Musk n’a donné aucune réponse à la dernière partie du tweet de Sibert sur l’intégration de Signal dans les véhicules Tesla. Les utilisateurs téléchargent des applications de messagerie instantanée telles que Signal et Telegram, qui sont considérées comme plus sécurisées que WhatsApp. Quelques jours plus tôt, Facebook possédait WhatsApp dans sa nouvelle politique de confidentialité et ses conditions d’utilisation expliquait clairement ce que beaucoup soupçonnaient depuis un certain temps maintenant: WhatsApp partage les données et informations des utilisateurs avec d’autres entreprises, y compris d’autres sociétés Facebook.

Alors qu’une grande partie de ce qui est dans les nouveaux termes est déjà connue, WhatsApp dit maintenant clairement que les données des utilisateurs sont et continueront d’être partagées avec Facebook et d’autres produits et services Facebook. WhatsApp dit également qu’il suit les données de localisation de l’utilisateur à tout moment, et même si vous êtes assez intelligent pour désactiver l’accès à la localisation pour WhatsApp sur votre téléphone Android ou Apple iPhone, l’application collecte et enregistre toujours les adresses IP et les codes de numéro de téléphone pour estimer votre emplacement général – WhatsApp indique que c’est pour les diagnostics et le dépannage. La popularité de Signal sur les charts n’est pas une surprise.