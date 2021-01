Une application de messagerie instantanée Signal fait parler de lui depuis quelques jours. L’application, qui est un rival direct de la messagerie WhatsApp appartenant à Facebook, connaît une augmentation massive des inscriptions alors que les utilisateurs optent pour Signal comme alternative à WhatsApp. Cela se produit car les utilisateurs ne sont pas satisfaits de la nouvelle politique de WhatsApp qui stipule qu’elle partagera certaines données utilisateur avec d’autres applications et services de Facebook. L’augmentation du nombre de nouvelles inscriptions sur Signal a même retardé les choses, car la société a envoyé un tweet pour dire aux utilisateurs que leur vérification pourrait être retardée car de nombreuses personnes essaient de rejoindre Signal. Outre la politique de WhatsApp, la montée en flèche de Signal peut également être attribuée à Elon Musk, qui a également demandé à ses abonnés de « rejoindre Signal » mercredi.

Signal est une application de messagerie instantanée développée par une organisation à but non lucratif appelée Signal Foundation. L’application a été lancée en 2014 en tant que messagerie axée sur la confidentialité. Le slogan de Signal est également «Dites bonjour à la vie privée». Signal est également livré avec un cryptage de bout en bout comme WhatsApp et est disponible pour tous les appareils, y compris Android, iPhone, iPad, Windows, Mac et Linux. Signal Foundation, la société qui a créé Signal Private Messenger a été créée par l’ancien co-fondateur de WhatsApp Brien Acton qui s’était séparé de WhatsApp en 2017. Bien que Signal fournisse à peu près toutes les fonctionnalités similaires à WhatsApp, il ne permet pas de sauvegarder chats sur Google Drive ou iCloud. De plus, il ne permet pas aux groupes d’ajouter automatiquement des personnes à moins que les personnes ne donnent leur consentement.

L’intérêt suscité par l’application de messagerie privée survient alors que WhatsApp a confirmé sa nouvelle politique de confidentialité et ses conditions d’utilisation. Bien qu’une grande partie de ce que contiennent les nouveaux termes soit déjà connue, WhatsApp précise désormais clairement que les données des utilisateurs sont et continueront d’être partagées avec Facebook et d’autres produits et services Facebook. WhatsApp dit également qu’il suit les données de localisation de l’utilisateur à tout moment, et même si vous êtes assez intelligent pour désactiver l’accès à la localisation pour WhatsApp sur votre téléphone Android ou Apple iPhone, l’application collecte et enregistre toujours les adresses IP et les codes de numéro de téléphone pour estimer votre emplacement général – WhatsApp indique que c’est pour les diagnostics et le dépannage.