SIGNA Sports United NV annonce la résiliation de la lettre d’engagement inconditionnel en matière de capitaux propres de SIGNA Holding GmbH

SIGNA Holding a informé aujourd’hui SSU de la résiliation de la lettre d’engagement de capitaux propres inconditionnelle de 150 millions d’euros.

La disponibilité de fonds au titre de la lettre d’engagement inconditionnel de capitaux propres de SIGNA Holding GmbH constitue la base des hypothèses de continuité d’exploitation et de liquidité de la direction et la Société évaluera donc les mesures appropriées.

La Société estime que la résiliation de la lettre d’engagement inconditionnel de capitaux propres par SIGNA Holding GmbH est injustifiée.

La Société prendra les mesures juridiques appropriées dans l’intérêt de tous ses actionnaires créanciers et salariés.

BERLIN, le 16 octobre 2023–(FIL D’AFFAIRES)–SIGNA Sports United NV (« SSU » ou la « Société »), une société spécialisée dans le commerce électronique sportif avec des activités dans les domaines du vélo, du tennis et du plein air, a reçu aujourd’hui un avis de résiliation concernant la lettre d’engagement inconditionnel en matière de capitaux propres de SIGNA Holding. GmbH (« SIGNA Holding »), une filiale du principal actionnaire de la Société, SIGNA International Sports Holding GmbH (« SISH »).

La Société a conclu une lettre d’engagement en fonds propres contraignante en date du 26 juin 2023 avec des engagements inconditionnels de SIGNA Holding à fournir à la Société une liquidité supplémentaire de 150 millions d’euros sur la période du 1er septembre 2023 au 30 septembre 2025 (« Lettre d’engagement en fonds propres « ), complétée par une lettre d’accompagnement en date du 27 septembre 2023, destinée à couvrir les besoins de financement opérationnel de SSU et à sécuriser la continuité d’exploitation de SSU. Sur l’engagement initial de 150 millions d’euros, 143 millions d’euros restent inutilisés à ce jour. SIGNA Holding a mis fin aujourd’hui à la lettre d’engagement en capitaux propres.

Après de nombreuses années de collaboration de confiance mutuelle et de financement fiable entre la Société et SIGNA Holding, SSU s’est appuyée sur le caractère contraignant et inconditionnel de la lettre d’engagement en capitaux propres pour continuer à lever des fonds afin de répondre à ses obligations à court terme et pour son évaluation de la continuité d’exploitation de la Société et ses filiales. La Société considère injustifiée la résiliation de la Lettre d’engagement de capitaux propres par SIGNA Holding.

Bien que la Société regrette la résiliation de la lettre d’engagement de capitaux propres, elle prendra les mesures juridiques appropriées dans l’intérêt de tous ses actionnaires, créanciers et salariés.

À propos de SIGNA Sports United :

SIGNA Sports United (SSU) est une société spécialisée dans le commerce électronique sportif dont le siège est à Berlin. Elle possède des entreprises opérant dans les domaines du vélo, du tennis, des sports de plein air et d’équipe. SSU compte plus de 80 sites en ligne et s’associe à 500 boutiques servant plus de 6 millions de clients dans le monde. Il comprend Tennis-Point, WiggleCRC, Fahrrad.de, Bikester, Probikeshop, Campz, Addnature et TennisPro.

Informations complémentaires : www.signa-sportsunited.com.

