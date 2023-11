Sight & Sound Films s’associe à Pinnacle Peak Pictures et Universal Pictures Home Entertainment pour la sortie en divertissement à domicile de son premier long métrage

Se déroulant dans les années 1860, le film emmène les spectateurs dans un voyage à travers les expériences de l’auteur, Henry Wadsworth Longfellow, qui mène une vie idyllique – jusqu’au jour où son monde est bouleversé par une tragédie. Avec une nation divisée par la guerre civile et sa famille déchirée, Longfellow pose sa plume, réduit au silence par le chagrin. Cependant, c’est le son du matin de Noël qui ravive la voix perdue du poète alors qu’il découvre un espoir retentissant et une foi ravivée.

“Bien que beaucoup reconnaissent Longfellow comme l’un des poètes américains les plus connus, ils ne réalisent souvent pas à quel point ses paroles et sa foi en Dieu ont eu un impact considérable”, a déclaré Josh Enck, I HEARD THE BELLS Réalisateur et directeur de l’histoire de Sight & Sound. “La passion derrière la création de ce film n’était pas seulement de partager l’histoire vraie derrière le chant de Noël, mais aussi de livrer une histoire d’espoir à un monde assoiffé d’espoir.”

En tant que premier film Sight & Sound jamais produit, I HEARD THE BELLS a largement dépassé les attentes, obtenant un score d’audience de 98 % sur Rotten Tomatoes. Initialement lancé en décembre 2022 sous la forme d’un événement cinématographique de trois jours seulement, la diffusion du film dans les salles de cinéma du pays s’est étendue à deux mois en raison de la forte demande, ce qui a entraîné 5,6 millions de dollars dans les ventes au box-office. Le partenariat entre Pinnacle Peak Pictures, Universal Pictures Home Entertainment et Sight & Sound ouvre la porte au ministère pour atteindre le public d’une toute nouvelle manière.

“Nous sommes honorés de collaborer avec Pinnacle Peak Pictures et Universal Pictures Home Entertainment pendant cette période des fêtes pour donner vie à cette histoire puissante pour un public nouveau et existant”, explique Katie Miller, Directeur du Marketing et de la Communication. “Nous sommes passionnés par le partage d’histoires vraies d’individus qui ont changé le monde parce que le Christ les a d’abord changés avec autant de personnes que possible. Nous avons hâte de partager la suite pour Sight & Sound Films.”

I HEARD THE BELLS sera disponible en numérique et DVD 14 novembre 2023aux États-Unis et Canada, et est maintenant disponible en prévente auprès de certains détaillants. Pour plus d’informations sur J’AI ENTENDU LES CLOCHES, visitez j’ai entendu thebellsmovie.com.

FONCTIONNALITÉS BONUS À PROPRIÉTER SUR NUMÉRIQUE ET DVD :

Sur le tournage de J’AI ENTENDU LES CLOCHES

Le cœur de l’histoire

Instantanés : Les Longfellows

Henry Wadsworth Longfellow

Fanny Longfellow

Charley Longfellow

Enregistrer la musique

Création des costumes

Effets spéciaux d’altération

“J’ai entendu les cloches le jour de Noël” interprété par Rachel Day Hughes

Site Web du cinéma : https://www.iheardthebellsmovie.com/

Bande-annonce: https://uni.pictures/IHeardTheBells_Trailer

À propos de la vue et du son :

Sight & Sound est une compagnie de narration passionnée par la réalisation d’histoires vraies de rédemption sur scène et à l’écran qui révèlent la puissance de l’Évangile. Depuis ses débuts en tant que spectacle multimédia itinérant en 1976, Sight & Sound a inspiré plus de 30 millions de personnes avec des histoires tirées des pages des Écritures et de l’histoire. Aujourd’hui, Sight & Sound exploite deux salles de théâtre, plongeant chaque année plus d’un million de personnes dans des productions originales de pointe. En 2020, Sight & Sound a lancé une plateforme de streaming en ligne, accueillant un nouveau public mondial de plus de 175 pays à travers le monde. Plus récemment, Sight & Sound s’est étendu aux longs métrages, faisant ses débuts au deuxième rang dans les salles de cinéma du pays. Sight & Sound a son siège à Lancaster, Pennsylvanie avec plus de 700 employés dans toute l’entreprise. Pour plus d’informations, visitez www.sight-sound.com.

À propos des photos de Pinnacle Peak :

Pinnacle Peak Pictures est un studio de production et de distribution de films confessionnel et familial de premier plan, créé en 2005 par Michael Scott et David AR Blanc. Le studio est responsable des films de cinéma à succès, notamment Dieu n’est pas mort, Le cas du Christ, Crois-tu? et Dieu n’est pas mort : nous, le peuple. La mission de Pinnacle Peak Pictures est de s’établir comme une société de production et de distribution à service complet axée sur les films de cinéma et la distribution internationale de télévision et de vidéo sur le marché familial et inspirant. Leur objectif est de raconter des histoires non seulement divertissantes et captivantes, mais aussi de le faire d’une manière que toute la famille puisse apprécier.

À propos du divertissement à domicile Universal Pictures :

Universal Pictures Home Entertainment (UPHE – www.uphe.com) est une unité d’Universal Filmed Entertainment Group (UFEG). UFEG produit, acquiert, commercialise et distribue des divertissements filmés dans le monde entier dans divers formats médiatiques pour le cinéma, le divertissement à domicile, la télévision et d’autres plateformes de distribution, ainsi que des produits de consommation, des jeux interactifs et des divertissements en direct. La division mondiale comprend Universal Pictures, Focus Features, Universal Pictures Home Entertainment, Universal Brand Development, Fandango, DreamWorks Animation Film and Television et Awesomeness. UFEG fait partie de NBCUniversal, l’une des principales sociétés de médias et de divertissement au monde dans le développement, la production et la commercialisation de divertissement, d’actualités et d’informations auprès d’un public mondial. NBCUniversal possède et exploite un précieux portefeuille de réseaux d’information et de divertissement, une société cinématographique de premier plan, d’importantes opérations de production télévisuelle, un groupe de chaînes de télévision de premier plan, des parcs à thème de renommée mondiale et une suite d’entreprises Internet de premier plan. NBCUniversal est une filiale de Comcast Corporation.

SOURCE Vue et son

