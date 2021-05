SIGGY Flicker a récemment fait des déclarations incroyables sur The Real Housewives of New Jersey.

Mais ces affirmations sont contestées par des sources proches de l’émission.

5 Siggy prétend avoir quitté la série volontairement Crédits: Getty

Siggy a-t-elle été renvoyée de RHONJ ?

Si vous croyez Siggy, elle a quitté la série à cause de l’intimidation.

Mais si l’on en croit des sources proches de RHONJ, elle « n’a pas été sollicitée ».

Lorsque Siggy a rejoint la série pour la première fois en 2016, elle est rapidement devenue une favorite des fans.

Cela était principalement dû au fait que Siggy n’avait pas peur de faire ses débuts dans la série avec des bandages faciaux d’un récent lifting.

5 Le casting de RHONJ lorsque Siggy Flicker était dans l’émission Crédit : Banque de photos NBCU/NBCUniversal via

Siggy n’avait pas non plus peur d’affronter Teresa Giudice.

Mais quand elle est revenue dans la série en 2017, ce serait sa dernière saison.

Siggy et son collègue RHONJ Marguerite Joseph le combattrait fréquemment.

Josephs, pour sa part, appelait fréquemment Siggy « Soggy Flicker », et Siggy ne pouvait pas laisser passer cela.

5 Margaret Josephs avait des noms de choix pour elle Crédits: Getty

Ainsi, en décembre 2017, Siggy a publié une déclaration disant qu’elle ne reviendrait pas.

« Après beaucoup de réflexion et le soutien de Bravo, j’ai décidé que ce sera ma dernière saison sur Les vraies femmes au foyer du New Jersey », elle a dit.

« Je suis reconnaissant au réseau de m’avoir permis de faire partie de cette franchise à succès et je ne souhaite que le meilleur à Teresa [Giudice], Mélisse [Gorga], Dolores [Catania], Danielle [Staub], et Marguerite [Josephs]. «

Plus tard, Siggy a affirmé qu’elle était partie parce qu’elle ne pouvait pas supporter l’intimidation de Margaret.

5 Siggy a dit qu’elle ne pouvait pas supporter l’intimidation de Margaret Crédits: Getty

Quel est l’autre côté de l’histoire ?

Cependant, tout le monde n’achète pas les revendications de Siggy.

Une source proche de la production a déclaré à Page Six que Siggy, comme de nombreuses anciennes femmes au foyer, avait été licenciée de la série.

« Bravo ne lui demandait pas de revenir. Plus personne ne voulait travailler avec elle. Elle devenait complètement incontrôlable, alors on ne lui demanderait pas de revenir. C’était une manière très cordiale de la renvoyer mutuellement de la série , » dit la source.

« C’est la meilleure chose tout autour. »

5 Une source proche de l’émission affirme qu’elle a été licenciée Crédits: Getty

Y a-t-il encore du boeuf entre Siggy et les autres femmes au foyer ?

Bien qu’il ne semble pas y avoir de bœuf entre Siggy et la plupart des autres femmes au foyer, Margaret Josephs a toujours beaucoup de bœuf avec elle.

Dans un podcast récent, Margaret a clairement indiqué qu’il n’y avait toujours pas d’amour perdu entre elle et Siggy.

« C’était en fait un peu méchant », a déclaré Margaret lors de son apparition sur le podcast Juicy Scoop.

« C’était plus que méchant. C’était tellement bizarre. Je ne pourrais jamais être comme ça avec qui que ce soit. »

« Et je me dis : ‘Wow ! Elle est comme ** tête !’ J’étais comme, ‘Cette femme est un trou ** complet.’ »