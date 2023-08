Sift Kaur Samra affiche son talent en obtenant une place aux Jeux olympiques de Paris

La jeune Sift Kaur Samra a montré les niveaux de son potentiel lorsqu’elle a valu à l’Inde la sixième place du quota olympique de Paris, bien qu’elle ait raté la médaille en terminant cinquième de l’épreuve féminine à trois positions du 50 m carabine au Championnat du monde ISSF, lundi.

La jeune femme de 21 ans avait déjà remporté le pli dans son épreuve préférée aux Jeux mondiaux universitaires organisés à Chengdu et s’était qualifiée pour la finale avec un score record à l’échelle nationale avec 589 points.

Mais malgré ses efforts héroïques, elle n’a pas pu relever le défi des Chinoises qui ont remporté l’or et l’argent, Zhang Qiongyue décrochant la plus haute marche du podium avec un score final de 465,3 et son compatriote Han Jiayu remportant l’argent avec 463,5.

L’Américaine Sagen Maddalena a remporté le bronze, tandis que Sift a terminé avec un score de 429,1.

« Je me sens tellement excité à l’idée de gagner le quota et c’était vraiment un match amusant pour moi. L’expérience a été vraiment formidable, car ma position « à genoux » n’était pas très bonne en qualification mais ma « position debout » était très bonne. Je suis fier de ma position « debout » aujourd’hui. Cela signifie beaucoup pour moi et pour le pays car c’est le premier quota de 50 m chez les femmes », a déclaré la jeune tireuse.

EN SAVOIR PLUS: Le tireur de pièges Bhowneesh Mendiratta en tête à la Coupe du monde ISSF – News18

Samra a obtenu un score « à genoux » de 192 et a tiré de superbes 199 et 198 en positions « couchées » et « debout » lors du tour de qualification pour un total de 589.

Cependant, lors de la finale, Samra a glissé à la huitième place au début dans la position «à genoux», mais s’est redressée en position «couchée» et «debout» pour grimper régulièrement jusqu’à la cinquième place.

L’Inde a maintenant remporté trois places de quota olympiques à Paris aux Mondiaux ici, avec Mehuli Ghosh dans la carabine à air comprimé 10 m femmes et Akhil Sheoran dans la carabine 3 positions 50 m hommes étant les deux autres.

EN SAVOIR PLUS: Kamaljeet aide l’Inde à remporter deux autres médailles d’or alors que le championnat du monde junior de Changwon se termine

L’Inde est troisième au tableau des médailles avec quatre médailles d’or et trois de bronze derrière les puissances chinoises et américaines.

Au total, l’Inde a jusqu’à présent remporté six places de quota parisiennes. Bhowneesh Mendiratta (piège masculin), Rudrankksh Balasaheb Patil (carabine à air comprimé 10 m hommes) et Swapnil Kusale (carabine 50 m hommes 3 positions) sont les trois autres Indiens à avoir obtenu les places de quota olympiques 2024 au Championnat du monde ISSF de l’année dernière.

Le trio indien composé de Samra (589), Ashi Chouksey (590) et Manini Kaushik (582) a terminé cinquième dans la catégorie équipe avec un total de 1761.

Finales difficiles

Sift a commencé la finale avec un 10,1, mais certains tirs incohérents l’ont amenée à la septième place alors qu’une élimination précoce se profilait à la fin des 15 positions « à genoux » et « couchées ». Le combat au sommet opposait les deux chinois Han et Zhang à l’américain Sagen Maddalena.

Poursuivant sa forme sublime en position « debout » en début de journée, Samra est passée cinquième à la fin des cinq premiers coups avec une série de 53.

Mais 9s pour ses 37e et 38e tirs l’ont remise en danger d’élimination. Elle a juste réussi à rebondir d’abord à la sixième place, puis avec 10 autres, elle est remontée à la cinquième place après la 41e.

Elle avait alors 0,7 de retard sur la championne olympique Nina Christen qu’elle a battue au tir avec un 10,3 contre 10,2 pour Nina, mais ce n’était pas suffisant.

Pistolets Rapid-Fire bien placés

Les tireurs au pistolet à tir rapide de 25 m masculins étaient en pole position après l’étape de qualification 1, avec Adarsh ​​Singh et Anish Bhanwla qui ont tiré de solides rondes de «précision» pour terminer respectivement deuxième et septième dans l’épreuve individuelle.

Alors qu’Adarsh ​​a tiré 295, Anish avait deux points de retard à 293. Le troisième Indien, Vijayveer Sidhu, était à la 32e place avec un score de 287 sur 300.

Seuls les six premiers accèdent à la finale de l’épreuve.

Le deuxième tour de qualification rapide aura lieu mardi avec la finale également plus tard dans la journée.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – PTI)