Sifan Hassan répond aux attentes après le triple de la médaille de Tokyo

La triple médaillée olympique Sifan Hassan ne poursuivra pas le triplé des titres aux Championnats du monde d’athlétisme à Eugene, en Oregon, mais ajoutera plutôt une seule autre épreuve à sa candidature pour remporter le titre mondial du 5 000 mètres.

Elle décidera cette semaine si ce sera le 1 500 mètres ou le 10 000 mètres.

La coureuse de fond néerlandaise a remporté le doublé d’or du 5 000 mètres et du 10 000 mètres aux Jeux olympiques de Tokyo l’an dernier et a décroché le bronze au 1 500 mètres et dit que le stress de courir après le triplé l’a épuisée.

“J’ai pris beaucoup de repos et j’ai trouvé très difficile de repartir, de me concentrer”, a-t-elle déclaré aux médias néerlandais à l’approche du championnat du monde, qui commence vendredi.

« Les Jeux olympiques ont été un moment fort. C’était vraiment difficile de se fixer de nouveaux objectifs par la suite. Je fuyais la course. Je n’avais aucune motivation. Mais ensuite, la course à pied a commencé à me manquer », a-t-elle ajouté.

Il y a seulement 10 semaines que la jeune femme de 29 ans a décidé de se recentrer mais dit avoir pris la décision délibérée de prendre un peu plus de douceur.

“Quelque part le long de la ligne, vous devez abandonner quelque chose pour avoir une carrière plus longue”, a-t-elle déclaré à l’Algemeen Dagblad.

Hassan a souligné qu’après Eugene, un autre championnat du monde a suivi à Budapest l’année prochaine, puis les Jeux olympiques de Paris en 2024, puis un autre championnat du monde en 2025 – le calendrier ayant été comprimé par la pandémie de COVID-19.

“C’est trop. J’ai peur que si je m’entraînais comme je l’ai fait ces dernières années, je m’épuiserais.

Elle s’est dite satisfaite de ce qu’elle a accompli jusqu’à présent – deux médailles d’or lors du dernier championnat du monde à Doha en 2019, puis le triplé de Tokyo l’année dernière.

« Vous obtenez ce pour quoi vous travaillez. Je me suis entraîné cette fois mais pas autant que les années précédentes. Cela signifie que je ne peux pas vraiment m’attendre à être au plus haut niveau. Mais je n’ai aucun regret et je suis vraiment content de ce que je ressens maintenant.

Hassan a couru sa première course de la saison vendredi dernier, remportant la course de 5 000 mètres lors d’un événement à Portland.

