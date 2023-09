Sierra Space lève des fonds de près de 300 millions de dollars pour une valorisation de 5 milliards de dollars

Sierra Space, la filiale de l’entrepreneur aérospatial privé Sierra Nevada Corporation, finalise une levée de fonds de près de 300 millions de dollars, a appris CNBC.

Le cycle valorise l’entreprise spatiale à environ 5 milliards de dollars, selon deux personnes proches du dossier, qui ont demandé à rester anonymes pour discuter de questions internes. Sierra Space prévoit d’annoncer cette augmentation dès cette semaine, ont indiqué ces sources.

Le tour de table de Sierra Space est mené par les investisseurs japonais MUFG, Kanematsu et Tokio Marine, ont indiqué ces sources, avec une participation significative d’investisseurs et d’initiés antérieurs. Citigroup donne son conseil sur l’accord.

Il y a deux ans, Sierra Space a levé 1,4 milliard de dollars pour une valorisation de 4,5 milliards de dollars auprès d’investisseurs tels que General Atlantic, BlackRock, AE Industrial Partners, Coatue et Moore Strategic Ventures.

Sierra Space n’a pas répondu à la demande de commentaires de CNBC sur la collecte de fonds.

Les nouveaux fonds arrivent alors que Sierra Space se concentre sur le vol de son avion spatial Dream Chaser.

Dream Chaser est en développement depuis des années dans le but de livrer des marchandises et éventuellement un équipage en orbite terrestre basse en tant que véhicule réutilisable. Il ressemble en apparence à une navette spatiale miniaturisée de la NASA et est conçu pour être lancé au sommet d’une fusée traditionnelle et atterrir sur une piste comme un avion.

Le premier lancement de Dream Chaser était prévu pour la fin de l’année dernière, mais les retards dans le développement de la fusée Vulcan de United Launch Alliance ont repoussé ce calendrier. Dream Chaser devrait être lancé lors de la deuxième mission Vulcan de l’ULA, le premier lancement Vulcan étant prévu pour le quatrième trimestre de cette année.

Sierra Space est également l’une des nombreuses entreprises travaillant sur une station spatiale privée. Elle prévoit de lancer une mission de démonstration « pathfinder » de son habitat LIFE (Large Integrated Flexible Environment) en 2026.