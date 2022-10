Sierra part après que Michael ait rompu avec elle – Hollywood Life

Voir la galerie





Michel Allio fini les choses avec Sierra Jackson dans l’épisode du 10 octobre de Baccalauréat au paradis. Les choses allaient à merveille entre le couple depuis le premier jour de l’émission, et ils avaient déjà eu de profondes conversations. Cependant, lorsque Sierra a déjà commencé à parler d’être potentiellement la belle-mère du fils de Michael, il a commencé à comprendre que les choses évoluaient un peu rapidement.

Sierra a dit pensivement à Michael qu’elle avait acheté une constellation d’étoiles pour lui, sa défunte épouse, Lauraet leur fils, James, afin qu’ils puissent toujours être ensemble tous les trois, peu importe où Michael s’est retrouvé. Michael a été touché et a dit à Sierra qu’elle était la “personne la plus réfléchie” qu’il ait jamais rencontrée. Il savait, cependant, qu’il devait encore lui dire qu’il avait des doutes sur leur relation.

“Ces deux derniers jours, j’ai pris le temps d’apprécier où nous en sommes et de savoir que tout cela évolue si rapidement”, a déclaré Michael. « Mais, en même temps, certaines choses prennent du temps. J’ai l’impression de ne pas pouvoir mettre le doigt dessus, mais il nous manque quelque chose. Je sais que tu peux sentir que je suis gardé et je ne veux pas faire ça, vraiment pas. J’essaie de trouver un chemin vers le bonheur et ce qui me fait le plus peur, c’est que j’utilise des gens auxquels je tiens réellement pour m’aider à y arriver et je les blesse en cours de route. Et ça me dérange. Je tiens tellement à toi et je ne veux pas que tu sois l’un d’entre eux. Je pense que la meilleure chose maintenant est juste de s’éloigner de la pression romantique et d’être simplement amis.

Sierra et Michael se sont embrassés, mais elle ne voulait plus rester dans la série maintenant que leur relation était terminée. Elle a dit au reste du groupe qu’elle allait partir. « Bien sûr que je suis bouleversé, je suis triste. Je tiens vraiment à lui », a-t-elle admis en larmes. «Je tiens toujours à lui. Quoi qu’il en soit, je ne lui souhaite rien de mal. Je veux dire, je le veux toujours, mais je dois respecter ce dont il a besoin. C’est ce que tu fais quand tu tiens à quelqu’un. Vous les soutenez et respectez ce dont ils ont besoin. Je ne veux pas non plus le voir sortir avec d’autres personnes, alors je préfère rentrer chez moi et être avec ma famille.

Michael a également pleuré en disant au revoir à Sierra, mettant officiellement fin à leur romance. “Cela me rend triste”, a-t-il déclaré dans un confessionnal. “Mon histoire de rencontres après le décès de Laura est juste quelque chose que j’essaie de naviguer. Faire face au chagrin, il n’y a pas de règle. Mais c’est comme… je ne veux pas que la douleur que je dois ressentir déborde dans le monde de quelqu’un d’autre. Ce n’est pas leur problème. Je ne veux pas blesser les gens dans ce processus – de bonnes personnes, comme Sierra. Ce n’est pas quelque chose que je fais. Ce n’est pas quelque chose que je veux faire.