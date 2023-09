Sierra Jamison tuée après avoir parlé contre la violence

Il y a une raison pour laquelle les Noirs, et en particulier les femmes noires, ont transformé la phrase « Protégez les femmes noires » en un appel à l’action. Nous disons « Protégez les femmes noires » parce que trop souvent, des femmes et des filles noires sont tuées ou disparaissent et sont ignorées par les médias et sous-enquêtées par les forces de l’ordre. En fait, il arrive souvent que même les Noirs, en particulier les hommes noirs, méprisent le fait que les femmes noires et les filles soient sous-protégées au sein et en dehors de la communauté noire. La réalité vraiment honteuse est que même les femmes noires qui défendent la sécurité des femmes noires ne sont pas elles-mêmes en sécurité.

Tel est le cas pour Sierra Jamison.

Selon CBS Chicagola semaine dernière, peu après avoir célébré son 30e anniversaire, Jamison aurait été étranglée à mort à Chicago par Lawrence Boyle, 63 ans, avec qui elle était amie depuis une décennie avant de s’impliquer dans une relation amoureuse, selon les procureurs qui ont inculpé Boyle. avec le meurtre de Jamison.

Peu de temps avant sa mort violente, Jamison a été interviewée par CBS, au cours de laquelle elle a parlé d’une tentative de détournement de voiture dont elle a été victime en 2022 et a parlé de la violence contre les femmes.

« Je suppose que c’est parce que nous sommes des femmes et qu’ils pensent que nous sommes faciles à cibler », a-t-elle déclaré à CBS 2. « Je suppose que c’est la situation. Je suppose que c’est là le problème, car nous serons probablement plus vulnérables à abandonner et à lâcher prise, quoi qu’il en soit. »

CBS rapporte que les procureurs pensent que Boyle a étranglé Jamison dans un parking où elle a garé sa Jeep. Il lui a ensuite pris son téléphone portable et a ensuite recouvert son corps d’une bâche verte. Peu de temps après, la mère de Jamison s’est rendue au garage et a trouvé sa fille sous la bâche.

La procureure adjointe de l’État, Anne McCord Rodgers, a déclaré au juge : « Il a utilisé ses deux mains pour étouffer la vie de quelqu’un avec qui il entretenait une relation amoureuse. »

Il pourrait s’agir d’un autre cas où une femme noire a été attaquée par un petit ami jaloux ou par un homme qu’elle a rejeté. Quoi qu’il en soit, il semble que Boyle ait un passé de violence contre les femmes, entre autres crimes et abus.

CBS2 Les enquêteurs rapportent que Boyle a été accusé en 2011 de violence domestique et de voies de fait graves avec une arme mortelle avant que cette affaire ne soit abandonnée. En 1993, il a également été reconnu coupable de maltraitance sur enfants en Caroline du Nord.

Les procureurs ont déclaré que Boyle avait admis à son ex-femme et à la police qu’il avait étranglé Jamison.

SMH, protégez les femmes noires !