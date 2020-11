Sierra Dawn et Joe Anglim du survivant attendent leur premier bébé

Survivant anciens Sierra Dawn et Joe Anglim avoir beaucoup à être reconnaissant pour cette période des fêtes.

Les étoiles de la réalité partagé la nouvelle que Sierra est enceinte de leur premier bébé le soir de Thanksgiving. Elle a légendé une adorable photo d’elle et de Joe: “La dinde n’est pas la seule chose au four cette année! #Grateful #cheers c’est du cidre de pomme pétillant à partir de maintenant!”

De plus, Joe a partagé un long article dédié à sa femme, exprimant sa gratitude pour elle et la vie qu’ils créent ensemble. Il a écrit en partie, “Merci pour votre esprit fort. Grand plein pour vous tous. Pour votre gentillesse. Merci de nous avoir choisis. Merci de nous avoir guidés sur le chemin.”

Il a ajouté: “Merci pour le soutien incroyable de nos familles, amis et tribus. Ce qui est sur le point de s’agrandir un peu.”

La nouvelle de la grossesse de Sierra survient un an après que le couple ait échangé ses vœux lors d’un mariage dans l’Utah. Joe a célébré son premier anniversaire avec une publication sur Instagram qui disait: “On se sent comme hier … et en un éclair, nous sommes déjà là un an plus tard. Il y a un million de raisons d’être reconnaissants pour 2020.”