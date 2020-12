Pour Sienna Miller, il y a plus d’un mois de souvenirs dont elle ne se souvient pas d’avoir joué Comme vous l’aimez en 2005.

C’est parce qu’elle faisait face simultanément, selon ses propres termes, au «chagrin public» au «comble de toute cette folie des paparazzis». Il y a quinze ans, en juillet 2005, l’actrice se produisait dans une production du West End de la pièce de William Shakespeare – sa première – lorsqu’elle recevait des excuses publiques tristement célèbres de son fiancé d’alors. Jude Law.

«À la suite des informations publiées dans les journaux d’aujourd’hui, je veux juste dire que j’ai profondément honte et bouleversé d’avoir blessé Sienna et les personnes les plus proches de nous», a déclaré l’acteur dans un communiqué à l’époque, après les dernières nouvelles qu’il avait triché avec la nounou de ses enfants. « Je tiens à m’excuser publiquement auprès de Sienna et de nos familles respectives pour la douleur que j’ai causée. »

Pendant ce temps, Miller, alors seulement cinq films dans sa carrière, avait encore plusieurs semaines de performances à forger. «Ce fut l’un des moments les plus difficiles que j’espère avoir à vivre. Parce qu’avec ce niveau de chagrin public, devoir sortir d’un lit et encore moins se tenir devant 800 personnes chaque nuit, ce n’est que le dernier chose que tu veux faire, « dit-elle La bête quotidienne dans une interview récemment publiée. « C’était vraiment dur. Et l’autre chose était, c’était au plus fort de toute cette folie des paparazzis, et à Londres où il y avait une épidémie de mauvais comportement. Ils savaient où je serais chaque nuit. »