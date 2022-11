Sienna Miller dit que le producteur de Broadway lui a dit de “f — off” après avoir demandé un salaire égal à celui de la co-vedette masculine

Sienna Miller a déclaré récemment qu’un producteur de Broadway lui avait dit une fois de “f — off” après avoir demandé un salaire égal à celui de sa co-vedette masculine de la production.

L’actrice a déclaré à British Vogue pour son numéro de décembre qu’elle gagnait moins de la moitié de ce que gagnait son homologue masculin et elle a dit au producteur “extrêmement puissant” “Ce n’est pas une question d’argent – c’est une question d’équité et de respect, pensant qu’ils reviendraient et dire, ‘Bien sûr, bien sûr.’ Mais ils ne l’ont pas fait. Ils ont juste dit: “Eh bien, vas-y alors.””

Miller n’a pas nommé l’émission parce qu’elle ne voulait pas être “méchante”, mais elle n’a fait la une que de deux émissions sur le Great White Way – “After Miss Julie” en 2009 et “Cabaret” en 2015.

Elle a dit qu’alors qu’elle s’était d’abord sentie “horrible dans ma peau et gênée” à propos de l’incident, elle a ensuite découvert que c’était un “moment charnière” pour sa carrière et son estime de soi.

“J’ai réalisé que j’avais le droit d’être également subventionnée pour le travail que j’aurais fait”, a-t-elle déclaré.

Elle a également déclaré que lorsqu’elle avait tourné “21 Bridges” en 2019 avec Chadwick Boseman, le défunt acteur avait réaffecté une partie de son salaire afin qu’elle puisse gagner un salaire égal à celui-ci.

“‘Ce que vous avez fait était extraordinaire et signifiait le monde'”, a-t-elle déclaré à Boseman à l’époque. “Il est venu vers moi quand nous avons terminé et m’a dit : ‘Tu as été payé ce que tu méritais.'”

Elle a ajouté que les acteurs “10 ans plus jeunes” qu’elle ont le “mot” non “dans leur langue d’une manière que je n’avais pas. [Now] si vous dites : « Je ne me sens pas à l’aise » devant n’importe quel type de cadre, ils se moquent de leur pantalon. Vous êtes inclus dans une conversation sur votre niveau de confort. Ça a tout changé.”