Sienna Miller, 41 ans, enceinte de son deuxième enfant après avoir congelé des ovules

Sienna Miller montre fièrement son baby bump pendant ses vacances à Ibiza.

L’actrice de « American Woman », 41 ans, a été vue dans un bikini marron avec une jupe longue placée juste sous son ventre en pleine croissance. Miller – qui sort avec son petit ami Oli Green, 26 ans – attend son deuxième enfant. Elle partage sa fille, Marlowe, 11 ans, avec son ex-acteur Tom Sturridge.

Dans une interview avec Elle en 2022, Miller a admis ressentir une « pression » d’avoir plus d’enfants dans la vingtaine et la trentaine. Elle a également révélé qu’après ses 40 ans, elle avait décidé de congeler ses ovules.

L’actrice a expliqué qu’elle ressentait « une pression… [about] enfants, et devrais-je en avoir plus, et pourquoi pas, et tout ça, ce qui est un bruit très fort. »

Elle a poursuivi : « La biologie est incroyablement cruelle envers les femmes au cours de cette décennie – c’est le titre, ou ça l’était certainement pour moi. »

« Ensuite, je suis arrivée à 40 ans et j’ai congelé quelques ovules. Après avoir été très concentrée sur le besoin d’avoir un autre bébé, je me dis que si cela arrive, cela arrive. Ce genre de menace existentielle s’est dissipée », a déclaré Miller.

Oli et Sienna ont été aperçus pour la première fois ensemble en février 2022, selon E! Nouvelles. Dans une interview avec British Vogue la même année, Miller a expliqué que sa relation avec Green l’avait aidée à changer sa vision des relations et du mariage.

« J’avais investi ce qui semblait être des années importantes dans quelque chose qui n’était qu’un seau avec un trou représentant une personne », a-t-elle déclaré au média. « Et j’avais l’impression que le temps était vraiment ma monnaie. Il y avait beaucoup d’anxiété. Les relations n’avaient pas fonctionné – j’imaginais que je serais mariée et que j’aurais trois enfants, étant une mère formidable. »

Même si ses rêves d’avenir ne se sont pas réalisés comme prévu, Miller est très fière d’être mère.

« J’adore être mère », a déclaré Miller. « C’est ce que je fais de mieux. »

En 2019, Miller a parlé avec le magazine People de la maternité et de la façon dont sa fille la « met au défi » « et est un véritable miroir ».

« Lorsque vous élevez un enfant, vous voyez des aspects de votre caractère chez cette personne, qui se reflètent, et c’est la relation la plus aimante et la plus intense que j’aie », avait-elle déclaré à l’époque. « Il n’y a nulle part où se cacher. »

« Elle me connaît, je la connais », a poursuivi Miller. « Elle est vraiment têtue, ce qui me ressemble beaucoup. Je la vois comme sa propre personne mais je vois aussi des choses génétiques. Elle est le paradis, mon enfant. »