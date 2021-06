Sienna Mae Gomez, Jack Wright et « quelques buts » TikTokers

Lors d’une visite dans une maison de contenu TikToker aujourd’hui disparue à Los Angeles en février dernier, j’ai rencontré deux jeunes de 20 ans et plus, tous deux parés de gros vêtements de rue et coiffés de cheveux vert fluo assortis. Ils étaient, sans aucun doute, une paire de stars de TikTok, qui faisaient toutes deux preuve de la même timidité caractéristique que j’attends des jeunes influenceurs lorsque les caméras sont éteintes. Je leur ai demandé quel genre de vidéos ils avaient fait, et ils m’ont dit « quelques objectifs ».

Les comptes « objectifs de couple » sont un élément crucial de TikTok World : si l’idée d’une maison de collaboration est la joie de regarder vos TikTokers préférés passer du temps ensemble, imaginez l’extase de les regarder embrasser. Les premiers couples majeurs de TikTok – Charli D’Amelio et Chase Hudson, Addison Rae et Bryce Hall, Josh Richards et Nessa Barrett – étaient des exemples brillants de la forme, révélant juste assez de flirt devant la caméra pour que leurs adeptes enracinent la relation, mais en gardant suffisamment de mystère pour susciter la spéculation au sein de l’industrie des potins d’influence en pleine explosion.

Aucune paire n’a plus captivé TikTok que Sienna Mae Gomez et Jack Wright. Gomez, un influenceur de la positivité corporelle de 17 ans, et Wright, un danseur de 18 ans et membre de Hype House, ont commencé à publier des vidéos d’eux-mêmes en train de s’embrasser et de s’embrasser en octobre dernier, mais ont laissé leurs abonnés deviner perpétuellement s’ils sortaient officiellement ensemble ou ne pas. Les deux étaient appréciés pour leur sens de l’humour, affichant le cool décontracté des enfants populaires avec qui vous voudriez vraiment être amis. Lorsque le compte de potins TikTok Room a décerné ses premiers prix l’année dernière, Gomez et Wright ont remporté le « Meilleur navire », consacré au couple que le public souhaitait le plus se réunir.

Mais après que des vidéos montrant les deux ensemble aient commencé à ralentir ce printemps, un ami de Wright a fait une déclaration explosive sur Twitter : que Gomez aurait agressé sexuellement et verbalement Wright. Le message, ainsi que plusieurs autres publiés par le frère jumeau de Wright et ses amis, ont été supprimés et Gomez a nié à plusieurs reprises les accusations. Je ne vais pas m’attarder davantage sur ce qui s’est passé ou ne s’est pas passé entre eux deux ; ce sont des adolescents, et je doute qu’une autre personne soit utile, mais une partie de la déclaration de Gomez s’est démarquée.

Dans sa vidéo traitant des allégations, elle a peint une image qui a redéfini le portrait de l’heure d’or sur la plage d’elle et de la relation de Wright. Essentiellement, elle a dit qu’elle s’était sentie utilisée pour le contenu. « Si je n’étais pas là pour le baiser TikTok ou la vidéo TikTok, je n’étais pas importante pour lui », a-t-elle déclaré. «Il y a deux semaines, je lui ai demandé de filmer une vidéo avec moi pour le bien de ma santé mentale, car je ne pouvais pas continuer avec tout le monde en pensant que nous étions toujours ensemble. Il m’a dit que ce n’était sain pour aucun de nous parce que cela signifierait perdre sa petite amie en ligne.

C’est presque textuellement ce que Trisha Paytas, la YouTubeuse qui avait déjà fait partie de la Vlog Squad de David Dobrik, m’a dit quand j’ai posé des questions sur son ancienne relation avec son collègue Jason Nash. Il l’utilisait dans des vidéos YouTube avec « petite amie » dans le titre, mais ne montrait de l’affection que lorsqu’ils étaient tous les deux devant la caméra. Il a rompu avec elle, dit-elle, une fois qu’il a décidé qu’elle n’était plus « utile » pour son contenu.

Les relations avec les célébrités en matière de relations publiques existent bien avant Internet, mais il y a quelque chose de profondément cynique et triste à propos des adolescents nouvellement connus qui en orchestrent une eux-mêmes. Considérez, par exemple, le nombre d’adolescents apparemment hétéros sur TikTok créant du contenu que beaucoup ont considéré comme un appât queer (bien qu’il puisse, d’un autre côté, être un moyen sérieux d’explorer leur propre sexualité). Même si vous n’avez jamais été amoureux auparavant, il est facile d’imiter l’apparence extérieure d’une relation amoureuse, et c’est encore plus facile lorsque les deux parties comprennent que le faire avec succès augmentera leur audience.

Vous avez tendance à voir beaucoup cette dynamique avec les couples mariés sur les réseaux sociaux aussi, les couples qui construisent un public géant en publiant des gaffes « racontables » avec leur conjoint, en diffusant de petits ennuis et en faisant des farces, mais en assurant aux téléspectateurs qu’en fait, être mariés règne. (Sauf, bien sûr, quand ils se séparent, comme ce fut le cas pour le duo mari et femme le plus célèbre de TikTok, Mike et Kat.) Il y a un inconfort à regarder certains de ces types de vidéos; souvent, vous commencez à avoir l’impression que ces deux personnes pourraient en fait se détester, mais se sentent toutes les deux piégées, non seulement dans le mariage mais dans l’algorithme – la peur que s’ils ne publient plus de contenu ensemble, ils n’auront plus d’importance.

Tout cela pour dire : personne ne devrait comparer sa propre relation à celle des influenceurs qui misent sur l’idée qu’ils sont très amoureux. Tout le monde aime regarder les jolies personnes s’embrasser, mais c’est peut-être tout ce que les comptes « objectifs de couple » doivent vraiment fournir. Je ne peux m’empêcher de penser à un commentaire que j’ai lu sur une vidéo TikTok de deux silhouettes dansant lentement dans un aquarium d’une beauté douloureuse, réglé sur un jazz scintillant et brumeux. Il disait quelque chose comme « d’accord dont les amis prennent des vidéos d’eux comme ça », et j’ai ri parce que la réponse est évidemment « à personne ». Le couple a clairement incliné son téléphone sur le côté du mur et l’a filmé lui-même parce qu’il savait que cela aurait l’air extrêmement mignon et qu’il obtiendrait beaucoup de vues de la part de personnes envieuses. Ce qui est un peu gênant, honnêtement ! Comme, imaginez être dans un véritable aquarium et devoir attendre que tous les parents et les enfants quittent le couloir avant de pouvoir filmer votre TikTok ringard et agir comme une mouche magique sur le mur qui vient d’avoir un téléphone appareil photo ?

Pour ce que ça vaut, aucun des couples mentionnés dans cette chronique n’est encore ensemble. Eh bien, sauf un : alors que la maison TikTok dont ils faisaient partie a finalement rompu, les enfants timides aux cheveux néon que j’ai rencontrés l’année dernière sortent toujours avec bonheur. D’après leurs TikToks, ils semblent très amoureux.

