Siemens et Alstom anticipent le boom du transport ferroviaire de voyageurs aux États-Unis

Autrefois chef de file du transport ferroviaire de passagers, les États-Unis ont depuis pris du retard sur de nombreux pays industrialisés en matière de financement et d’achalandage ferroviaires, mais les investissements reprennent.

Les investissements dans le matériel roulant voyageurs en Amérique du Nord, qui comprend les trains à grande vitesse, les trains légers, les métros, les voitures de voyageurs et les locomotives, devraient augmenter de 4,7 % par an entre 2021 et 2026, selon une projection de McKinsey & Co.

Une impulsion significative pour l’industrie ferroviaire vient de la Loi sur l’investissement dans les infrastructures et l’emploi (IIJA), qui a été adopté en 2021 et affecte 66 milliards de dollars pour améliorer le système ferroviaire du pays.

« Je pense que le transport ferroviaire de voyageurs aux États-Unis a été un peu lent ces dernières années en raison du financement », a déclaré Marc Buncher, président et chef de la direction de Siemens Mobility North America, a déclaré à CNBC. « Si vous regardez le financement fédéral que d’autres pays reçoivent, c’est énorme. Le financement fédéral est la seule pièce dont nous avons besoin. Et maintenant que nous l’avons, je pense que vous allez voir une énorme croissance dans l’industrie. «

Les investissements fédéraux poussent également les entreprises à établir une chaîne d’approvisionnement nationale. Dans son usine de Hornell, New York, le constructeur de trains Alstom travaille sur l’exécution d’une commande pour Amtrak, l’opérateur de trains de voyageurs américain appartenant au gouvernement fédéral, pour moderniser sa flotte de trains Acela.

« Aujourd’hui, vous avez probablement environ une demi-douzaine de fournisseurs de matériel roulant différents aux États-Unis qui construisent des trains », a déclaré Scott Sherin, directeur commercial d’Alstom US. « Le défi a toujours été la fragilité de la chaîne d’approvisionnement derrière eux. Et ce que nous avons vu avec l’investissement qu’Amtrak a fait dans ces trains à grande vitesse de nouvelle génération est : nous avons fait appel à une douzaine de fournisseurs différents provenant principalement de L’Europe qui a mis en place et fait des investissements étrangers directs aux États-Unis et a mis en place des usines et … des capacités. »

Outre le gouvernement, des entreprises privées travaillent également à renforcer le transport ferroviaire de passagers dans le pays. Brightline a déjà construit son service ferroviaire voyageurs en Floride, et sa société sœur, Brightline West, travaille sur une ligne ferroviaire voyageurs à grande vitesse entre Las Vegas et le sud de la Californie.

CNBC a rendu visite aux constructeurs de wagons Siemens et Alstom pour voir comment ils accélèrent la production de trains de voyageurs et pour savoir comment les entreprises envisagent l’avenir du transport ferroviaire de voyageurs aux États-Unis. Regardez la vidéo pour en savoir plus.