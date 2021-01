En Allemagne, ce n’est pas la seule province des météorologues à nommer les systèmes qui influencent les changements météorologiques quotidiens. Tout le monde peut concourir pour un prix: mentionner un sommet ensoleillé coûte 360 ​​euros (442 $), tandis que les creux pluvieux ne coûtent que 240 euros (295 $).

Pour le rendre à nouveau plus interculturel, les New German Media Makers, une association qui représente des journalistes d’horizons différents, ont acheté des bas et des hauts pour le début de la nouvelle année, a déclaré Ferda Ataman, responsable du groupe. Presse associée.

«Jusqu’à présent, nous n’avions que des noms typiquement allemands, même si environ 26% des Allemands ont des racines de migrants», a déclaré Ataman, dont les parents ont émigré de Turquie.

Le projet de dénomination météorologique, que le groupe a baptisé #WeatherCorrection, est une initiative symbolique exigeant que la diversité de l’Allemagne soit mieux reflétée dans la société.

Le groupe fait pression sur les médias allemands pour qu’ils fixent des quotas d’embauche pour les journalistes de couleur et les journalistes issus de familles de migrants. Le groupe estime que les journalistes de couleur sont largement sous-représentés dans les médias en Allemagne. Ils disent que seulement entre 5 et 10 pour cent des journalistes et rédacteurs en chef en Allemagne ont des racines de migrants.

Les systèmes basse et haute pression porteront également de nombreux noms allemands traditionnels en 2021, notamment Reinhard, Volker, Margarethe, Trudi et Waltraud.

Dans le passé, les systèmes bas nuageux avaient toujours des noms traditionnellement féminins, et les hauts heureux avaient des noms masculins. La pratique a changé en 1998. Depuis lors, les noms masculins et féminins ont changé de place chaque année dans les catégories haute et basse.