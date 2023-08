Sièges, pillages et massacres de files d’attente de pain… comment Poutine « calculé » utilise des tactiques barbares de style hitlérien pour terroriser l’Ukraine

Vladimir Poutine utilise des tactiques barbares de famine à la Hitler pour « terroriser, subjuguer et tuer » les Ukrainiens, ont averti les experts.

Les sièges armés, les massacres de files d’attente de pain et le pillage des machines agricoles font tous partie du « plan calculé de Poutine » pour affamer l’Ukraine et la soumettre.

En mars de l’année dernière, des images effrayantes sont apparues montrant des corps éparpillés dans une rue devant une boulangerie de la ville de Tchernihiv, dans le nord du pays, après avoir essuyé des tirs des forces russes.

Alors que les Ukrainiens attendaient une miche de pain, ils ont essuyé le feu d’un lance-roquettes multiples Grad de 122 mm ou d’un obusier, selon une enquête du cabinet d’avocats international Global Rights Compliance.

Au moins 20 personnes sont mortes dans le massacre.

L’avocate Catriona Murdoch, chef de l’équipe de justice mobile sur la famine de Global Rights Compliance, a déclaré que les meurtres n’étaient que «la pointe de l’iceberg dans le plan calculé de Poutine pour terroriser, subjuguer et tuer le peuple ukrainien».

Les soldats de Poutine ont massacré des agriculteurs ukrainiens et pillé leurs granges et magasins, tout en décimant des terres agricoles et en plantant des mines terrestres dans un sol riche où les cultures indispensables devraient pousser.

Des sites de stockage de nourriture ont été bombardés et des milliers de tonnes de céréales ont été volées – dans ce qui a été qualifié de «tactique hitlérienne».

Les habitants de certaines régions assiégées de l’Ukraine, qui souffrent depuis longtemps, ont même été contraints de boire l’eau des rivières après que des missiles ont détruit des centrales électriques.

Et des familles désespérées ont également été isolées dans la région de Kherson après que Poutine aurait fait sauter le barrage de Nova Khakovka – laissant des zones entières complètement sous l’eau.

Des cadavres ont contaminé l’eau, la rendant impropre à la consommation, tandis que des tonnes d’huile de machine se sont déversées dans la rivière, déclenchant une catastrophe majeure à long terme affectant l’eau potable et l’approvisionnement alimentaire.

Il vient quatre-vingt-dix ans après Le régime soviétique de Joseph Staline a infligé une famine dévastatrice à l’Ukraine, tuant quatre millions de personnes dans ce qui est devenu connu sous le nom d’Holodomor.

Poutine a loué le leadership de Staline, l’a crédité d’avoir transformé la Russie et a déploré à plusieurs reprises la disparition de l’Union soviétique.

Sous la direction d’Hitler, les nazis ont également utilisé la famine comme arme de guerre, élaborant un «plan contre la faim» effrayant pour affamer quelque 20 millions de personnes.

« Les preuves pointent vers un plan délibéré soigneusement conçu pour saper et attaquer les fondements mêmes et le tissu sociétal des Ukrainiens, les soumettant à des conditions de vie inhumaines », a déclaré Murdoch.

« Il est impératif que ces crimes fassent l’objet d’une enquête approfondie afin que nous puissions créer un fondement de vérité et un dossier historique qui puisse être utilisé à la fois pour contrer les mensonges de la Russie et pour rendre justice aux victimes ukrainiennes et aux survivants de ces crimes. »

Le commissaire européen à l’agriculture, Janusz Wojciechowski, a précédemment déclaré que les Russes « veulent créer la faim et l’utiliser… comme une méthode d’agression ».

« C’est une méthode similaire qui a été utilisée dans les années 1930 par le régime soviétique contre le peuple ukrainien », a-t-il déclaré.

Les experts ont maintenant averti que la guerre de Poutine était « passée à l’étape suivante » – où le tyran ciblera de plus en plus les infrastructures civiles à mesure qu’il deviendra plus désespéré.

Quatre enfants figuraient parmi les 11 personnes tuées lors d’une attaque russe d’horreur contre une pizzeria bondée dans la ville ukrainienne de Kramatorsk en juin – faisant plus de 50 blessés.

Le procureur général d’Ukraine, Andriy Kostin, a déclaré que les forces russes « visaient délibérément des civils » et des « zones surpeuplées ».

Ashok Swain, professeur de paix et de sécurité à l’Université d’Uppsala, a déclaré à The Sun Online : « Poutine cible régulièrement les infrastructures civiles, en particulier les infrastructures d’eau et d’électricité dans sa guerre en Ukraine.

« Ceci est contraire à toutes les lois et normes internationales.

« La principale raison est de rendre la vie si difficile aux Ukrainiens qu’ils perdront la volonté de se battre.

« C’est une tactique hitlérienne – mais elle a en fait commencé avec Staline en 1932-1933, lorsqu’il a infligé une famine dévastatrice à l’Ukraine et tué près de quatre millions d’Ukrainiens afin de les affamer pour les soumettre. »

Il a ajouté : « La guerre est passée à l’étape suivante, où il y aura une attaque ouverte contre les infrastructures civiles.

« Poutine cherche désespérément à gagner la guerre ou à sauver la face et cela ne se produit pas. Il adopte donc cette stratégie.

En juin, quelque 4,8 milliards de gallons d’eau ont déferlé le long du fleuve Dnipro après l’explosion du barrage, faisant éclater les berges, inondant des villages et laissant des parties de la ville de Kherson sous l’eau.

Les zones ont été laissées sans électricité et complètement coupées de toute nourriture ou eau, piégeant les habitants dans leurs maisons.

Les canaux d’irrigation pour les champs de céréales, de fruits et de légumes plantés s’assèchent également, ce qui a de graves répercussions sur l’approvisionnement alimentaire.

Anurag Mishra, chercheur à l’équipe internationale pour l’étude de la sécurité de Vérone, a déclaré que ces types de tactiques font toutes partie du complot de Poutine pour « soumettre l’Ukraine ».

« Le fait que les Russes utilisent des tactiques de famine n’est pas un secret », a-t-il déclaré au Sun Online.

« Poutine n’a pas eu peur d’utiliser la force contre des non-combattants, ni d’attaquer des infrastructures civiles clés, de priver de chaleur des millions d’Ukrainiens pendant l’hiver ou de tirer sur des civils afin qu’ils ne puissent pas laisser les villages et les villes sous l’eau après l’effondrement du barrage.

« Ce sont toutes des étapes différentes vers un objectif unique : amener l’Ukraine à se soumettre pour sauver l’équilibre des pouvoirs dans la sphère d’influence russe. »

Misha a déclaré qu’il est probable que la Russie imposera davantage de blocus armés sur la nourriture et poursuivra sa destruction de matériel agricole.

Et alors que la contre-offensive tant attendue de l’Ukraine est en cours, Poutine pourrait faire exploser les infrastructures civiles le long des lignes de front à Bakhmut et Donetsk pour augmenter la pression.

Maria Makurat, experte en relations internationales chez ITSS, a déclaré : « Il se pourrait très bien que dans des endroits comme Bakhmut et Donetsk, la Russie continue de cibler les infrastructures civiles dans le but d’influencer la contre-offensive prévue et de mettre davantage de pression sur les civils et la défense. système alors que les combats se poursuivent.

Il y a cinq ans, l’ONU a adopté une résolution condamnant l’utilisation de la famine comme tactique de guerre – reconnaissant une menace pour la vie de dizaines de millions de personnes.

Chaque fois que les forces de Poutine sont repoussées, de nouvelles preuves émergent de l’horreur qu’elles ont infligée à la population ukrainienne.

Le mois dernier, nous avons révélé comment les Ukrainiens sont hébergés dans des camps de « style nazi » où ils seraient forcés de travailler ou de se battre en première ligne.

Le rapport obsédant du site d’enquêtes militaires ukrainien Molfar a montré les conditions choquantes des camps de détention qui partagent des parallèles choquants avec les ghettos juifs de la Seconde Guerre mondiale.

Un camp de détention à Marioupol aurait hébergé un grand nombre d’hommes pendant deux semaines en ne leur donnant qu’un repas par jour alors qu’ils étaient obligés de dormir par terre et dans les couloirs.

Encore plus choquants sont les rapports d’épidémies de tuberculose parmi les détenus, une infection bactérienne pseudo-grippale qui peut tuer si elle n’est pas traitée.

Il est allégué que les malades se sont vu refuser des soins médicaux et ont été laissés pour morts après avoir été piégés à l’intérieur.

Une autre exclusivité effrayante de Sun a révélé des fuites effrayantes de documents d’espionnage, qui montraient les plans de Poutine pour un « nettoyage total » de l’Ukraine dans sa tentative de gagner la guerre.

Les ordres du service de renseignement russe du FSB sont venus « du plus haut niveau » et parlaient de « terreur de porte à porte » où « les gens seront détenus chez eux la nuit pendant le couvre-feu et transférés vers les territoires russes – camps de concentration et pire ». .

