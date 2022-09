Siegel de Wharton dit que Jerome Powell doit “au peuple américain des excuses” pour la mauvaise politique de la Fed

Siegel a déclaré sur “Squawk Box” de CNBC que l’inflation persistante élevée en 2022 est due en grande partie aux erreurs commises par la Fed au lendemain de la pandémie de coronavirus, qui a provoqué des fermetures économiques dans le monde et de fortes baisses des marchés mondiaux, et que le pivot de la Fed vers des hausses de taux rapides causerait plus de dommages économiques.

Jeremy Siegel, professeur à la Wharton Business School, a critiqué lundi la Réserve fédérale et son président Jerome Powell, affirmant que la banque centrale américaine agit de manière trop agressive pour lutter contre l’inflation et nuira aux travailleurs américains dans le processus.

Ces commentaires interviennent après une autre hausse de 0,75 point de pourcentage de la part de la Fed la semaine dernière, qui a porté la fourchette cible de la banque centrale pour son taux d’intérêt de référence à 3%-3,25%. Les projections des décideurs de la banque centrale lors de la réunion de la semaine dernière ont montré que le taux pourrait bondir bien au-dessus de 4 % dans les mois à venir.

Siegel a déclaré que la Fed « parle beaucoup trop fort » et devrait s’inquiéter davantage de provoquer une récession que de se concentrer sur les données d’inflation décalées. Il a également déclaré que la Fed n’était pas cohérente avec la façon dont elle utilise certaines données économiques.

“Le président Powell a beaucoup parlé des données JOLTS – les données sur les offres d’emploi et le roulement de la main-d’œuvre. À quel point elles sont serrées. … Chose intéressante, je regarde en arrière il y a un an en septembre, c’était exactement aussi serré qu’aujourd’hui. Et il n’a jamais rien dit sur l’inflation. Qu’est-ce qui l’a fait changer d’avis ? Ce sont les mêmes données”, a déclaré Siegel.

L’inflation a couru à son rythme le plus rapide depuis le début des années 1980 pendant une grande partie de cette année. Certaines des augmentations de prix étaient dues à des facteurs tels que les problèmes de chaîne d’approvisionnement de Covid et l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui ont fait grimper le prix des matières premières. Mais l’inflation semble s’élargir dans les rapports récents, alors même que le prix du pétrole a fortement baissé.

L’une des sources d’inflation qui inquiète certains économistes et décideurs est désormais la menace d’une hausse des salaires, qui peut créer une soi-disant «spirale salaires-prix», où des prix plus élevés déclenchent des salaires plus élevés, qui renforcent ensuite des prix encore plus élevés.

Cependant, Siegel a déclaré qu’il ne pensait pas que les salaires étaient vraiment le moteur de l’inflation cette fois-ci, affirmant que les récentes augmentations des travailleurs semblaient être un “rattrapage” plutôt qu’une impulsion.

“Il me semble que Powell a tort de dire que nous allons écraser les augmentations de salaire, nous allons écraser le travailleur, alors que ce n’est pas la cause de l’inflation. La cause de l’inflation était un accommodement monétaire excessif pour la dernière fois. deux ans », a déclaré Siegel.