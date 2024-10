Siège social de la Deutsche Bank / WilkinsonEyre

© Dirk Lindner

© Dirk Lindner

Description textuelle fournie par les architectes. Situé au-dessus de la nouvelle billetterie de la gare de Moorgate (également conçue par WilkinsonEyre), le projet amène des rues piétonnes, des places, des passerelles et un pont prolongé jusqu’au Barbican. Il s’agit d’un développement clé pour la régénération de la zone sous-évaluée de Moorgate, l’arrivée récente de la ligne Elizebeth déclenchant la réévaluation de la zone.

© Dirk Lindner

Diagramme

© Dirk Lindner

Le projet comprend quatre salles de marché de la taille d’un terrain de football, qui cèdent la place à une forme progressive d’étages de travail et d’agréments lumineux et de terrasses orientées à l’ouest. Un bâtiment de bien-être distinct de cinq étages fait face au bâtiment principal sur cette place, abritant des studios de remise en forme et de santé, des douches et des vélos. Une « couronne » supérieure, cachée dans « l’ombre » d’une vue protégée de St Paul, abrite la direction, ainsi que des salles de réunion et de restauration pour les clients.

© Dirk Lindner

Section

Le domaine public a été soigneusement étudié pour créer une variété dynamique d’espaces pour les utilisateurs du bâtiment et le public. Cela cède la place à un nouvel itinéraire pour le Barbican Highwalk, permettant une ligne de vue directe du Barbican aux Moorfields nouvellement piétonniers via un pont prolongé et de nouveaux escaliers mécaniques. Deux nouvelles places tranquilles conçues par Andy Sturgeon s’ouvrent sur cette zone, avec des plantations, des sièges et un éclairage. Les escaliers extérieurs, les passerelles et les façades des bâtiments sont également agrémentés de plantations, ajoutant ainsi à l’atmosphère isolée.

© Ben Bisek

Plan – 1er Étage

© Ben Bisek

Au cours du projet, l’équipe a dû résoudre un certain nombre de difficultés liées au développement du chemin de fer opérationnel. Crossrail a réquisitionné une grande partie du site, ouvrant la voie à un réaménagement global du site. Ce site de 1,3Ha est entièrement occupé par des infrastructures ferroviaires souterraines dont la ligne Circle qui n’a pu être fermée un seul jour. La solution de conception consistait à enjamber la gare d’un seul saut de 60 m, en laissant le toit de la gare intact.

© Dirk Lindner

Détail de construction

© Dirk Lindner

Crossrail avait précédemment engagé WilkinsonEyre pour évaluer des solutions permettant d’intégrer une structure géante dans la conception de la gare de Moorgate, qui pourrait prendre en charge un futur développement sur site, car il serait impossible d’accéder ultérieurement à la sous-structure de la nouvelle gare. Ce « super-pile » s’est ensuite révélé essentiel à la conception émergente, créant un trépied externe géant, soutenant une ferme à motif de losange expressive qui est devenue le motif du bâtiment. Au total, 16 pieux ont été forés pour soutenir les fermes massives qui traversent la station. En raison de l’espace limité disponible, ce sont les pieux de plus grande capacité jamais utilisés à Londres.

© Dirk Lindner

Détails

Pour minimiser l’utilisation d’acier, les fermes cintrées sont aussi hautes que possible – jusqu’à 10 étages. Ceux-ci remplissent l’espace disponible et les plaques de plancher pendent littéralement entre les fermes – du toit de la gare vers le haut, ce bâtiment massif est un bureau dans un pont. En raison des différentes contraintes liées aux travées, de l’emplacement des pieux et du volume bâti variable, ces fermes sont différentes sur chaque ligne de quadrillage.

© Dirk Lindner

Pour créer une première travée à travers la gare, une « ferme de lancement » à deux étages a été érigée, ce qui a créé une plate-forme stable pour les colonnes et les poutres de plancher pour suivre les arcs principaux de 10 étages jusqu’au bâtiment. Ce n’est qu’une fois ces arches fermées et la structure rigide que les sols en béton ont pu être coulés et que le bardage et le vitrage ont pu commencer à être installés.