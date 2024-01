Siège social d’Assila / Peter Ruge Architekten

© Laurian Ghinitoiu

Description textuelle fournie par les architectes. Riyad est la capitale de l’Arabie saoudite et la plus grande ville du pays, avec une population d’environ 7,7 millions d’habitants. Il est situé dans la région historique du Najd/Al-Yamama et est situé au centre d’un grand plateau de la péninsule arabique. La propriété est située dans la partie ouest de la ville, à proximité du quartier diplomatique d’Al Safarat, qui abrite de nombreuses ambassades et complexes résidentiels. Du côté est de la propriété, vous trouverez King Khalid Road, où se trouve un accès direct à Dewaniya et au parking souterrain. Du côté nord, une mosquée se trouve du côté opposé, avec l’allée menant au siège et à ses bureaux.

Plan – Rez-de-chaussée

Le bâtiment est une nouvelle construction et comprend deux fonctions principales : l’administration avec Dewaniya et les bureaux, ainsi qu’un parking souterrain. Le bâtiment a été conçu sur la base de la forme rectangulaire de la parcelle avec deux étages complets, une mezzanine et un sous-sol. Les architectes ont analysé les formes architecturales traditionnelles et les conditions climatiques locales pour s’assurer que le bâtiment est bien adapté à son environnement. Une cour intérieure a été incluse dans la conception pour permettre une ventilation et un éclairage naturels, et diverses fonctions ont été disposées autour d’elle pour fournir une orientation intuitive à l’intérieur du bâtiment.

Le volume du bâtiment a été divisé horizontalement selon un angle et les deux parties ont été décalées l’une par rapport à l’autre. La partie supérieure a été déplacée pour créer une zone d’entrée naturellement ombragée vers le Dewaniya. Le rez-de-chaussée abrite le Dewaniya avec une réception spacieuse, un majlis et une salle à manger, ainsi qu’un hall d’entrée séparé pour les bureaux. Les bureaux, les salles de réunion et une cantine sont situés aux étages supérieurs.

Les façades du bâtiment sont revêtues de dalles de grès locales typiques de trois couleurs différentes : beige, jaune et blanc. Des persiennes verticales revêtues de grès ont été installées sur les façades avec des orientations différentes selon la direction du ciel et la position du soleil. Cette conception constitue une protection solaire efficace pour les façades vitrées. Les lattes structurent et rythment également les façades, formant un élément architectural essentiel.

Les espaces extérieurs ont été aménagés de différentes manières – en partie recouverts de dalles de pierre et complétés par des rocailles et des plantes du désert, ainsi que des groupes de palmiers contrastant avec des pelouses partiellement vertes. La cour intérieure est également pavée de dalles de pierre et peut être inondée d’eau. La conception du bâtiment a été soigneusement pensée pour s’assurer qu’il soit bien adapté à son environnement et offre un espace de travail confortable et efficace.